Útočník Olatunji je pryč a s ním i góly. Kdo ho však v Liberci nahradí?

Oznámení o přestupu Olatunjiho k mistrům z Letné nepřišlo jako blesk z jasného nebe. Podobný scénář se očekával. Urostlý forvard s Libercem nenastoupil do letní přípravy.

Zatímco si vyřizoval potřebná víza, nejdřív doma v Nigérii a poté na Kypru, spekulace o jeho odchodu do Sparty sílily. A v pondělí dostaly oficiální razítko.

„Nabídka z mistrovské Sparty byla pro hráče i klub atraktivní, proto jsme se rozhodli ji akceptovat a umožnit Victorovi další posun,“ řekl k transferu prezident libereckého klubu Zbyněk Štiller.

Olatunji se v Liberci příliš dlouho neohřál. Přišel letos v zimě, postupně se aklimatizoval a nakonec zakončil jaro se skvělou bilancí osmi vstřelených gólů. Severočeši na konci května uplatnili na Olatunjiho opci a proměnili jeho hostování z kyperské Larnaky v přestup.

Naděje fanoušků, že bude v libereckém dresu řádit i na podzim, však byly plané. Ulovila ho bohatá Sparta. „Jsem moc rád, že můžu být sparťanem, protože není jednoduché se sem dostat,“ řekl Olatunji v rozhovoru pro sparťanský web.

„Bylo to velké rozhodnutí, ale Sparta je jako rodina. Vím, že je to dobrý krok v mé kariéře. Mám velmi dobrý pocit, že tahle sezona bude úspěšná pro Spartu i pro mě.“

Sparta v Olatunjim získala vysokého, silného, ale i rychlostně vybaveného hráče s čichem na góly, tvrdou střelou a skvělým čtením hry.

„Přestupuje k nám hráč se zajímavými fyzickými a rychlostními parametry. Jedná se typologicky o útočníka, kterého v kádru aktuálně nemáme. Victor má potenciál se v našem prostředí nadále rozvíjet, i to je klíčový důvod, proč ho přivádíme,“ uvedl sportovní ředitel Sparty Tomáš Rosický.

Zatímco Letenští se teď budou snažit zapracovat do týmu novou posilu, v Liberci řeší, kdo bude dávat góly. Kouči Luboši Kozlovi už podruhé během půl roku vypadl ze sestavy nejlepší střelec.

Nejdřív to byl Mick van Buren, který se po skvělém podzimu ověnčeném devíti brankami vrátil do mateřské Slavie. Toho na jaře až nečekaně dobře nahradil osmigólový Victor Olatunji, i on se však U Nisy nakonec zdržel jen půl roku. V součtu za celou sezonu tak Slovan přišel o sílu 17 vstřelených ligových branek.

„Náš klub se dlouhodobě zaměřuje na rozvoj talentovaných hráčů, kteří se pak mohou ve své kariéře posunout dál. Stejně tak to bylo v případě Victora, který se u nás během minulé sezony dokázal vypracovat a upozornit na sebe kvalitními výkony,“ shrnul prezident Štiller politiku libereckého klubu.

Jak to nyní vypadá v libereckém útoku? Kromě Olatunjiho po minulé sezoně skončili i Imad Rondič a Matyáš Kozák. Na soupisce v kolonce útočníků aktuálně najdeme čtyři jména: Lubomír Tupta (se 6 góly vloni třetí nejlepší liberecký střelec), Michael Rabušic (nejzkušenější hráč týmu), Filip Horský a Luka Kulenovič (oba letní nováčci).

Liberec po půl roce znovu musí najít nového výrazného kanonýra, nebo rozložit góly na více hráčů. V letní přípravě po dvou gólech vstřelili Tupta, Rabušic, Horský a Hudák. Lepší obrázek o liberecké střelecké potenci však poskytne až první zápas nové ligové sezony, který Slovan odehraje v neděli doma proti Baníku.