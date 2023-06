Zlínský Fantiš před barážovou odvetou: Musíme předvést ještě lepší výkon

„Čím jsem starší, tím to snáším hůře. Když je vám 25, máte kariéru ještě před sebou a možnost se někam dostat. Jenže věk nezastavíš, i když se teď cítím skvěle a možná i lépe než v těch 25. Ale dnes se všichni dívají na věk. Tlak na hlavu a zodpovědnost ke klubu je větší,“ líčí Fantiš rozpoložení své duše.

O záchranu hrajete prakticky celé jaro. Zvyknout si na to se asi nedá, že?

Přišlo mi, že čím ten nůž na krku byl větší, tím lépe jsme zápasy, ve kterých šlo o všechno, zvládali. Je to zajímavé. Jen je škoda, že některá utkání a zvláště na jaře, kdy jsme se i herně zvedli, jsme nedohráli do vítězného konce. Měli jsme na to, ale udělali jsme zbytečně moc remíz. Na druhou stranu jsme byli úplně dole a dokázali jsme se zvednout. Cítím, že mentalita kluků je úplně jiná než třeba před měsícem.

V čem?

Dělají to výsledky. Neprohráli jsme čtyři zápasy v řadě. Nadstavba nám pomohla, dali jsme se dohromady, semkli se. Začalo se nám dařit. Patří k tomu i štěstí. Ale pořád jsme dobře trénovali, makali. Sice za pět minut dvanáct, ale nakonec se nám to vrátilo.

Za pět minut dvanáct jste začal dávat góly i vy, viďte? V Pardubicích či doma s Ostravou byly klíčové.

Branku v Pardubicích řadím mezi nejdůležitější v kariéře. Chtěl bych střílet více gólů. Občas hraji pozice vzadu, pak je to složitější. Snažím se pomáhat týmu, jak řekne trenér.

Jak hodnotíte domácí výhru nad Vyškovem v poměru 1:0? Není to málo?

Chtěli jsme zvítězit vyšším rozdílem. Vyškov měl v obraně okénka a je strašná škoda, že jsme spoustu akcí nedohráli. Nepovedl se nám centr nebo jsme zbytečně ztratili míč, a tím jsme dostávali Vyškov do hry. Zlobili. Trefili tyč, Dosty (brankář Dostál) nás zase podržel. Je vidět, že kvalitu mají. Doufám, že do odvety se poučíme. Nesmíme dělat laciné chyby. Musíme předvést ještě lepší výkon.

Momentka z barážového utkání mezi Zlínem a druholigovým Vyškovem. Domácí Vukadin Vukadinovič kontroluje balon před Oumarem Souarém.

Jak se hraje proti soupeři, který nasadil sedm afrických hráčů?

Proti takovému týmu jsem nastoupil asi poprvé. Mají dynamiku, jsou šikovní. Naopak v zodpovědnosti nebo taktice to není ideální, čehož bychom mohli využít.

Věděl jste, který je který?

Jenom podle čísel. Omlouvám se, že je neznám jménem, ale jsou to kvalitní fotbalisti. Na krajích jsou opravdu rychlí. V první lize by určitě našli uplatnění. V baráži jsou zaslouženě.

Co čekáte od odvety, ve které vám stačí remíza, a ani případná prohra o gól ještě neznamená sestup, nýbrž prodloužení?

Věřím, že přijede ze Zlína hodně fanoušků a vytvoří nám domácí prostředí, které nám pomůže. Hráli jsme tam dva roky zpátky pohár, byl to těžký zápas, ale zvládli jsme ho. Máme výhodu, sice ne extra velkou, ale o to více budeme koncentrovanější a věřím, že to dopadne dobře.

Jak vnímáte podporu fanoušků, kteří za vámi jezdí v hojném počtu i do Teplic, Pardubic nebo Brna?

Když jsem ve Zlíně chodil na hokejovou baráž, říkal jsem si, to je škoda, že jich tolik nechodí na fotbal. A ve finále se mi to splnilo. Jsou za námi, když to nejvíce potřebujeme. Jsem za to moc rád.