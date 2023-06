OBRAZEM: O ligu (opět) v Drnovicích. Stadion vstal z trosek, zářil zde i Nedvěd

Osmnáct let poté, co skončila slavná éra někdejší prvoligové vesnice, dopadne na jihomoravské Drnovice opět odlesk nejvyšší soutěže. V neděli tam o právo startu mezi elitou budou v odvetě baráže usilovat Vyškov a Zlín. Pozornost se tak znovu upře na pozoruhodný stadion, který kdysi patřil mezi české skvosty. Pavel Nedvěd zde přebíral českou verzi Zlatého míče, odehrál se zde i jeden z nejúžasnějších zápasů české ligové historie. A to není zdaleka všechno. Víte, co na místě současného hřiště v Drnovicích bylo dřív? Odpovědi nabízí fotogalerie.