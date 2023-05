Baráž o fotbalovou ligu: vzepřou se druholigové týmy? Nemají ani jednu výhru

Příbramští fotbalisté před čtyřmi lety zažili baráž jako prvoligový tým. Letos do ní vstoupí jako třetí mužstvo druhé nejvyšší soutěže.

Jejich soupeřem jsou Pardubice, čtrnáctý tým Fortuna ligy, které by však podle výsledků jen v druhé části sezony patřily na pátou příčku jarní tabulky...

„Mají velmi dobrý kádr. Jsou velkým favoritem, my jsme outsideři, ale určitě nepůjdeme do zápasu odevzdaní. Chceme postoupit,“ citoval příbramský web kouče Karla Krejčího.

V příbramském kádru jsou hráči, kteří prošli akademiemi pražských S, doplněné o odchovance a několik Afričanů.

Příbram v květnu 2019, kdy měla baráž premiéru, bojovala proti Brnu. Po výsledcích 3:3 venku a 0:0 doma zůstala v lize díky brankám vstřeleným na hřišti soupeře. Letité pohárové pravidlo však už nyní neplatí.

Neúspěšná Zbrojovka po odvetě v Příbrami spílala sudímu Ardeleanovi. Při závěrečném tlaku Brna otočil faul a poté nenastavil adekvátní počet minut.

Baráž o účast ve Fortuna lize 2018/2019

Brno - Příbram 3:3 a 0:0

Karviná - Jihlava 2:1 a 1:1 2019/2020

skupina o záchranu se kvůli pandemii covidu nedohrála, nehrála se tak ani baráž 2020/2021

nehrála se nadstavba 2021/2022

Bohemians - Opava 2:0 a 1:0

Teplice - Vlašim 3:0 a 2:2 2022/2023

Příbram - Pardubice ?

Zlín - Vyškov ?

Skandální výkony sudích provázely především druhý barážový souboj Karviné s Jihlavou. Ligový tým první duel vyhrál 2:1, odveta v Jihlavě skončila 1:1.

„Nebudu hodnotit výkon mužstva a jeho chyby. Hráčům musím poděkovat za celé jaro a za sto osmdesát minut zbytečné práce proti Karviné a boj proti čtrnácti. Jako trenérský nýmand říkám, že jsem na kluky hrdý,“ řekl tehdy jihlavský kouč Radim Kučera.

Komise rozhodčí následně hlavní sudí obou duelů Matějčka a Nenadála nezařadila na listinu pro profesionální soutěže.

„Je nám líto, k čemu došlo. Byli jsme stoprocentně přesvědčeni, že delegace, kterou jsme zvolili na baráž, je správná, že se rozhodčí nedopustí takových chyb,“ tvrdil pak šéf komise Jozef Chovanec.

Její místopředseda Martin Wilczek dokonce připustil, že Jihlava neuspěla právě kvůli „přehmatům“ rozhodčích. „Shodli jsme se, že sudí se dopustili takových chyb, které zřejmě měly za následek, že Jihlava nepostoupila do první ligy.“

O rok poději zasáhly do baráže pravidla v souvislosti s opatřeními proti pandemii covidu. Opava, Karviná a Příbram se praly o to, kdo se vyhne přímému sestupu, ostatní dva týmy by šly do baráže.

Dvě kola před koncem nadstavby hygienická stanice kvůli jednomu nakaženému hráči nařídila karanténu pro celý tým Opavy. V tu chvíli bylo jasné, že se liga nestihne dohrát v termínu, který pro dokončení přerušené sezony nařídila UEFA.

Nikdo nesestoupil, baráž se nehrála, do nejvyšší soutěže postoupily Pardubice jako vítěz druhé ligy a doplnilo je druhé Brno. Následující ročník 2020/2021 se odehrál bez nadstavby, čili také bez baráže.

V minulé sezoně do baráže „spadli“ Bohemians a Teplicemi, tam na ně čekala Opava společně s Vlašimí. Žádné skandály sudích, žádné překvapení, ligové týmy se udržely.

Program baráže 2022/2023 všechna utkání přineseme minutu po minutě čtvrtek 1. června od 17.30: Příbram - Pardubice, Zlín - Vyškov neděle 4. června od 17.00: Pardubice - Příbram, Vyškov - Zlín

Opava sice v úvodním duelu zlobila, ale Bohemians ji i tak nedovolili ani gól. Teplice měly z Vlašimi, jejíž kádr tvořili hostující mladí slávisté, velký respekt, ale nakonec doma vyhrály 3:0 a odvetu si pohlídaly.

„Vlašim neměla co ztratit, my to museli zvládnout,“ glosoval barážový souboj tehdejší teplický trenér Jiří Jarošík. „Ani jsem extra neslavil, všechno ze mě spadlo.“

A co letos? Má některý z druholigových týmů šanci?

„Po mentální stránce to bude náročné. Na druhou stranu si nemyslím, že to bude stejně psychicky složité, jako byla nadstavba. Ta pro nás byla velice těžká, bylo plno zvratů a hrálo se až do poslední minuty posledního kola,“ přemítal pardubický kouč Radoslav Kováč před duely s Příbramí.

Vyškov si na Zlín troufá, na podzim ho porazil v českém poháru. Zlín je zase povzbuzen závěrem nadstavby, kdy se dostal z poslední příčky a vyhnul se přímému sestupu. V posledních třech kolech dvakrát vyhrál a pak v Brně uhrál potřebný bod.

„Základ je vyhrát doma a co nejvyšším rozdílem,“ přeje si zlínský kouč Pavel Vrba.