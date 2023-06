Vrba: Výsledek 1:0 k smíchu není. Tři čtyři Afričany z Vyškova bych si vybral

„Po zápase všichni víme, že nás čeká hodně těžká odveta. Kvalitu, o které jsme věděli, soupeř ukázal,“ řekl na adresu druhého týmu druhé ligy, který proti Zlínu vyrukoval s armádou sedmi Afričanů.

V čem byli nepříjemní?

Když se podíváte na jejich typologii, jsou jiní než čeští hráči. Rychlí, techničtí. Tím, že tady hrají delší dobu, jsou i velice slušní v kombinaci. Dokáží spolupracovat, hrají kombinační fotbal. Je těžké proti nim hrát.

Kdo vás zaujal?

Je jich více. Čtyři pět hráčů by úplně v pohodě mohlo hrát v první lize v týmech ze středu tabulky. Kdyby Vyškov nepostoupil, někteří tam podle mě pokračovat nebudou. Kdybych mohl, tři čtyři si vyberu.

Co vám tedy ukázala konfrontace se špičkou druhé ligy?

Že rozdíl mezi mužstvy ze zadní části první ligy a z popředí druhé není tak velký, jako býval kdysi. Před deseti lety by byl favorit jasný. Ukázali jsme hráčům některé zápasy Vyškova, a když to nevnímali dodnes, už to určitě vnímají.

Brzy po pauze jste střídal tři hráče naráz. Cítil jste, že mužstvo potřebuje impulz?

Nehráli jsme dobře. Vázla nám kombinace. Neměli jsme žádnou šanci. Jen dva náznaky, ze kterých jsme mohli dát gól. Střídali jsme, abychom hru oživili. Chtěli jsme být v útočné fázi mnohem aktivnější.

Dolehlo to na vás po nedělním nerváku v Brně?

Ne. Když je zápas, tři dny pauza a zápas, není to problém, jako když jsou mezi nimi jen dva dny. Tři jsou dostačující. Problém byl, že jsme některé věci technicky a rychlostně nezvládli. Chtělo to více přímočarosti a kvality dopředu, kterou jsme v určitých fázích utkání neměli.

Vítězství 1:0 tedy berete?

K smíchu není. Kdyby to bylo pohárové utkání před deseti lety, výsledek 1:0 by byl dobrý, protože při rovnosti gól venku platil více. Takhle je to slušný vstup.

Jste v podobné situaci jako před zápasem v Brně. Remíza vás zachrání, ale ani prohra o gól ještě není průšvih. Zohledníte to v taktice odvety?

Musíme hrát na výsledek, který nás udrží v lize. Ale hrát jen zezadu proti soupeři jako Vyškov, by bylo obrovské riziko. Mají opravdu kvalitní kádr a někteří jejich hráči nemají ve druhé lize vůbec co dělat.