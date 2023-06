Neobstáli jsme výsledkově, ale herně ano, těší vyškovského kouče Kameníka

„Zlín vede o jeden gól, jde do druhé půlky s drobnou výhodou. Na druhou stranu doma budeme my, budeme se snažit manko co nejdříve smazat a začít tenhle duel od začátku,“ přemítal trenér Jan Kameník.

Jak hodnotit první utkání, ve kterém jste klidně mohli i vyhrát?

Velmi dobře jsme odehráli první poločas, soupeře jsme k ničemu moc nepouštěli. Naopak jsme se snažili být nebezpeční a měli dvě nebo tři zajímavé situace. Cítili jsme, že Zlín má převahu ve středu pole a nám tam něco schází. Dávali jsme hodně prostoru Hrubému a Janetzkému, kteří potom vedli útočné akce a hráli do kolma. Na to jsme se zaměřili v druhé půli, utkání bylo otevřené. Gól byl na spadnutí, protože my i soupeř měli nebezpečné šance. Při jedné nepozornosti jsme udělali chybu a Zlín jako ligové mužstvo ji dokázal potrestat. V závěru přišla velká snaha hráčů s výsledkem ještě něco udělat, nepodařilo se...

Dokázali jste si alespoň, že se Zlínem můžete hrát i poměrně otevřený fotbal?

Neřekl bych, že s ním můžeme hrát otevřený fotbal, ale fotbal určitě. Měli jsme pasáže, kde jsme drželi míč, Zlín spadl do hlubokého bloku a my dobývali. Okénka jsme byli schopní nalézt. Škoda, že bezprostředně po inkasované brance jsme se během dvou minut mohli vrátit do zápasu, ale Vintr ve vyložené šanci nedal. Na druhou stranu hráči podali velmi dobrý výkon, snažili se, běhali, nepanikařili, drželi míč a plnili taktické pokyny. Do defenzivy jsme byli svědomití, nepustili soupeře do extra vyložených šancí a naopak do ofenzivy jsme hrozili. Obstáli jsme ne výsledkově, ale herně a do odvety jdeme s tím, že se to pokusíme zvládnout.

Zlínský fotbalista Tom Slončík zakončuje v barážovém utkání s Vyškovem.

Co týmu nejvíc chybělo?

Scházela tomu právě ta vstřelená branka. Bylo to jen o tom, jestli ji dokážeme vstřelit. Zlín by se dostal pod tlak. Sice jsme inkasovali, ale reakce hráčů byla výborná a můžeme to doma obrátit.

Zlín si roli týmu, kterému stačí remíza, vyzkoušel minulý týden proti Zbrojovce. Vy budete muset dobývat, což není úplně vaše parketa. Jste na změnu stylu připravený?

Pokud chceme do první ligy, musíme být komplexním týmem. Nemůžeme spoléhat na jeden systém rychlého protiútoku, ale umět útočit do plné obrany, zvládnout poziční hru a výstavbu útoku. Pokud chceme na Zlín vyzrát, nemůžeme hrát na jednu taktiku.

Neoslabuje tohle vaši největší zbraň, což jsou rychlé nohy křídelníka Bienvenue Kanakimany?

Samozřejmě to může trochu oslabit Benyho, soupeři nás ale znají a přesto Beny ukázal, že to okénko si umí najít, do šance se dostat, i když budeme hrát do hlubšího postavení. Nepředpokládám navíc, že Zlín přijede jen bránit, vždy bude mít nějakou útočnou fázi a to jsou momenty, kdy můžeme hru otočit a jít do rychlého brejku.