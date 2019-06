V Brně dumají, jak uzmout Příbrami ligu. Využít dlouhány, radí Kalouda

„Otázka je, jestli by bylo lepší doma vyhrát 3:2. Asi jo, ale nestalo se. Máme to nastavené tak, že musíme vyhrát, tak tam jedeme vyhrát,“ řekl brněnský trenér Pavel Šustr.

Zápas se hraje od 18.30 (online reportáž zde), fanoušci Zbrojovky chystají velký výjezd. Utkání poutá ohromnou pozornost i proto, že doma si druholigoví Brňané ověřili svoji schopnost udržet s ligovým soupeřem krok.

„V prvních patnácti minutách Příbram ukazovala svoji kvalitu, ale dalších 70 minut ji Zbrojovka přehrávala. Dokázala se obdivuhodně zvednout ze stavu 0:2. Samozřejmě výsledek 3:3 není výhodný, ale je to otevřené,“ míní Luboš Kalouda, bývalý reprezentant a hráč Brna.

Šustr po pátečním tréninku s potěšením konstatoval, že odhodlání, které z brněnských fotbalistů čišelo po prvním zápase, v nich i zůstalo. Motivovat je mezi zápasy nemusel.

Snad jen hned ve středu večer jim připomenul to, co považoval za klíčové: aby si pořádně prohlédli našvihané tribuny stadionu v Králově Poli a ten pohled si s sebou odvezli i k odvetě.

Pokud remíza, pak Brnu „stačí“ až skóre 4:4 Výsledek barážového dvojzápasu o to, kdo bude příští rok hrát první ligu, rozhodne součet branek z obou utkání. Pokud by měl tento součet skončit remízou, pak se uplatní stejná kritéria jako v klasickém „pohárovém“ systému, tedy s pomocným hlediskem, že góly na hřišti soupeře se počítají dvakrát. Konkrétně při výsledcích 0:0, 1:1 a 2:2 by se radovala Příbram, remíza 4:4 by posunula za postupem Zbrojovku a po zopakování výsledku 3:3 by se zápas prodlužoval. Pokud by ani prodloužení nerozhodlo, došlo by na penalty.

„Řekl jsem hráčům, ať si uvědomí, že tohle je pohled a pocit, který když budou hrát v lize a budou hrát dobře, budou zažívat každý týden. To nenahradíte ničím,“ vyzdvihl Šustr ještě jednou báječnou středeční kulisu osmi a půl tisíce diváků.

Kalouda připomíná, že prvním krokem k úspěchu bude v neděli pro Zbrojovku zvládnutí začátku utkání. Následně bude muset domácí Příbram zaskočit.

Jak na to? „Strašně důležitá bude v tomto ohledu jednoduchost hry. Víme, že Brno má vepředu vysoké hráče, jsou tam (Michal) Škoda a (Lukáš) Magera. Na ně směřují míče a Příbram se dostává pod tlak. Na to pak musí navazovat doplňování útoku dalšími hráči, aby mohli vysocí útočníci buď zakončit, nebo míč sklepnout,“ přemítá Kalouda, který brněnské zápasy sleduje.

Předpokládá, že nejvíc by útočníky měli podporovat krajní záložníci Šimon Šumbera a Peter Štepanovský. „Tonda Růsek nebo (Damián) Bariš se tam tolik tlačit asi spíš nebudou,“ odhaduje. „Zbrojovka bude potřebovat být aspoň ve čtyřech nebo v pěti lidech vepředu, aby vytvářela buď závary, nebo aby byli její hráči první u dorážek a mohli zakončovat. Ne aby obránci míče odkopávali,“ radí.

Příbramský trenér Roman Nádvorník si je nebezpečí, které na jeho celek číhá ve vzduchu, dobře vědom. „Na tyto situace jsme se týden připravovali, víme, že centry do vápna jsou velkou zbraní Brna. Přesto nám to dělalo problémy. Trochu jsme některé situace podcenili,“ říkal po utkání.

Z obránců, které poslal v Brně do základní sestavy Příbrami, snese jen Marek Kodr (192 cm) srovnání s výškou Škody a Magery, zbytek příbramských zadáků je výrazně nižší.

Střípky před baráží Odvetu dává televize, píská Ardeleanu Během týdne panovaly v Brně obavy, že barážovou odvetu v Příbrami může ovlivnit absence televizních kamer. „Zápas není v televizi, tak si každý může udělat obrázek, co nás tam může čekat,“ pravil kapitán Lukáš Magera. Situace se ale změnila a utkání, které rozhodne o účastníkovi nejvyšší soutěže pro příští sezonu, odvysílá přímým přenosem ČT sport. Pískat ho jako hlavní rozhodčí bude Petr Ardeleanu. Odejít s postupem, to si přeje Vraštil Nebývá zvykem, aby se pohyby v kádrech jednotlivých týmů věděly oficiálně ještě před koncem sezony a před otevřením přestupového okna, ale brněnský obránce Lukáš Vraštil udělal výjimku, když oznámil: „Rád bych se se Zbrojovkou rozloučil postupem, ať vím, že jsme dosáhli na to, za čím jsme šli. A já abych si 2. června večer mohl říct, že to všechno dobře dopadlo,“ uvedl Vraštil. S tím, že je rozhodnutý odejít, i kdyby se postup podařilo vybojovat. Jeho další kroky podle všeho zamíří do Zlína, který o něho usiloval již v zimě. Po Plzni chce Krejčího i Sparta Poté, co v zimní pauze nevyšly jeho námluvy s Plzní, se kolem brněnského středového hráče Ladislava Krejčího točí laso dalšího domácího velkoklubu. Server Seznam.cz uvedl, že dvacetiletý mládežnický reprezentant zamíří do pražské Sparty. Ta ho podle některých spekulací má jako posilu představit dokonce už příští týden. „Obecně lze říci, že o Laďu zájem byl a stále je. V zimě, během jara i teď. Může se samozřejmě stát, že v létě odejde,“ připustil manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

„Jakýkoliv centr do vápna, který bude mít kvalitu, může přinést velké nebezpečí pro Příbram. Ukázalo se, že zranitelná je,“ soudí Kalouda. Připomíná ale, že ne všechno se v neděli ze strany Zbrojovky může točit kolem útoku.

„Pokud se stane, že v obraně neobsadí hráče, Magera je od něho metr, hráč naběhne před branku a dá gól, tak je to velká chyba a problém, který může v odvetě být zásadní. Dokud to bude nerozhodně, případně půjde Brno do vedení, šance roste,“ připomíná bývalý fotbalista.

Nejen on si ve středu na stadionu všiml, že Magera - kromě toho, že byl nesmírně nebezpečný a produktivní - se taky hlavně v prvním poločase zapojoval do množství hádek s protihráči i s rozhodčím. Tomu Kalouda do značné míry chybu při inkasovaném gólu přisuzuje.

„Každý brněnský hráč potřebuje vědět, že pokud bude podrážděný a frustrovaný vždycky, když se pískne do píšťalky, ubírá si energii i koncentraci. Je potřeba situace brát tak, že se staly, a soustředit se jen na to, co přijde. Hráč může mít dojem, že je poškozovaný, ale strašně důležité je nehádat se, hodit to za hlavu. Ať to bylo v Brně, jak chtělo, tak tři góly, které Příbram dala, dala regulérně,“ říká Kalouda.

Vychází z toho, že Brňané už si na kvalitní příbramské opory dají větší pozor než ve středu. „Na takovou kvalitu je druhá liga nepřipravila. Příbram má hráče, kteří umí trestat chyby, jak je třeba Hradec Králové ve druhé lize trestat neuměl. To Zbrojovka doma viděla a měla by se poučit,“ dodává expert.