Příbramští fotbalisté se zachránili v lize. Ale co dál?

Vysmátý brankář Milan Švenger přiběhl na trávník s kbelíkem plným studené vody a rozpustile celý obsah vychrstl na hlavu trenéra Romana Nádvorníka.



Takovou klukovinu směrem k nadřízenému lze akceptovat, pokud je k tomu vhodná chvíle. A to byla. Příbram se po barážových remízách 3:3 a 0:0 se Zbrojovkou Brno právě zachránila v první lize.

Teď je nutné okamžitě začít řešit, co bude dál. Aby se momenty plné strachu o udržení za rok neopakovaly. „Nejsem v žádné ohromné euforii,“ přiznal po rozhodujícím střetnutí šéf příbramského klubu Jaroslav Starka. „Ještě jsem úplně nepřemýšlel nad tím, co nás čeká v nejbližších dnech, ale nějaké příchody i odchody se dají očekávat.“

Z Příbrami asi definitivně zmizí Jan Matoušek, v mnoha duelech hlavní nositel ofenzivní kvality. Z hostování se vrátí do Slavie, odkud byli ve středočeském klubu půjčení i Ruslan Mingazov, Matěj Chaluš a Olivier Kingue.

Kariéru ukončil Rudolf Skácel a totéž zvažuje také Jan Rezek, sedmatřicetiletý kapitán a jeden z klíčových mužů vítězné baráže. „Smlouvu mám ještě na rok, ale musím vše pečlivě zvážit. Teď jsem strašně vyčerpaný, fyzicky i psychicky. Zápasů je v tomhle systému strašně moc, ten poslední jsem málem ani nedohrál,“ řekl Jan Rezek. „Cítil jsem odpovědnost, strašně jsem si všechno bral. Starých nás v kabině už moc nezůstalo a vyznat se v tom, co se honí v hlavách mladých, je pro mě někdy těžké. Jsem rád, že jsme to ukočírovali.“

28 hráčů protočila Příbram během letošní prvoligové sezony ve své sestavě.

Příbram během sezony protočila 28 fotbalistů a dva trenéry. Roman Nádvorník nahradil Josefa Csaplára v průběhu jara a je velmi pravděpodobné, že bude ve své funkci pokračovat. „Pokud nám ho někdo nezlanaří, zůstane. Odvádí tu dobrou práci, já jsem s ním spokojen,“ řekl Starka.

Trenéra čeká strašně těžká šichta. Musí připravit nový tým a nebude k tomu mít žádné velké finanční prostředky. Po vyčerpávající sezoně navíc hráče čeká jen krátké volno, protože nový ročník začíná už v polovině července.

„Máme pouze čtrnáct dnů dovolené, nemůžeme si dovolit začít později. Pro hráče je to náročné. Potřebovali bychom tu dovolenou natáhnout ještě o týden, aby si kluci odpočinuli hlavně psychicky. Do posledního zápasu nadstavbové části jsme hráli na krev. Musíme také přivést další hráče a poskládat mužstvo tak, abychom byli co nejlépe připravení,“ plánuje Roman Nádvorník.