Ještě to budou nervy. Skvělá kulisa, chválil příbramský kapitán Brno

Divočina to byla ještě větší než v úterý v Karviné, kde domácí přetlačili Jihlavu (2:1).

Zbrojovka s Příbramí hrály před osmi a půl tisíci fanoušků, kteří se ještě nestačili dostat všichni na stadion a prvoligový host už na něm kraloval. Vedení 2:0 trefili Matoušek a Kodr, v 11. minutě bylo Brno zralé na resuscitaci.

„Vzhledem k tomu, že jsme vedli tak rychle o dva góly, asi jsme zklamaní,“ přiznal příbramský kapitán Jan Rezek.

„Na druhou stranu to nebyl jednoduchý zápas. Hrálo se před skvělou kulisou, což tomu hrozně pomohlo. Byl to zajímavý fotbal. Lidi viděli šest branek, jsme ale teprve v poločase. Jsou to nervy a budou to nervy až do konce,“ řekl 37letý bývalý reprezentant.



Nezaskočilo i vás to brzké vedení?

Především si myslím, že jsme si neporadili s nakopávanými míči na Škodu a Mageru. To nám dělalo největší problém. Oba dali gól, nebo ne?

Škoda se netrefil, ale Magera dal dvě branky.

OK, díky. V tom Magera prokázal, že toho má hrozně moc za sebou, je to asi jejich nejnebezpečnější hráč. Abych ale navázal na to, co možná způsobilo zvrat v zápase: Brno, když vidělo, že jsme se snažili napadat výš, tu svoji hru zjednodušilo. Domácí nakopávali míče nahoru na ty dva vysoké, dostávali balony do stran a následně před bránu. Tam se těžko brání, tam je to padesát na padesát. Oba jsou velcí a dobří střelci. Dnes jim to vyšlo.

Ve druhém poločase už se vám dařilo bránit je lépe?

Spíš to pak byl víc boj. My jsme tam měli pár náznaků, které jsme ale nedotáhli. Zaplaťpánbůh, že jsme to tam těsně před koncem dotlačili. Obě mužstva se snažila zápas vyhrát, skvělá kulisa tomu pomohla. Vážně to byl skvělý zápas.

Co se změní před odvetou, kromě toho, že budete hrát doma?

My doma hrajeme malinko jinak než venku. Věřím tomu, a snad to nezakřiknu, že se nám tam daří víc. Když venku vstřelíme tři góly, tak je škoda, že je z toho jen remíza, i když to slovo jen musí být v uvozovkách, protože jsme málem prohráli. Remíza je zasloužená.

Jak tyhle zápasy o bytí a nebytí prožíváte?

Samozřejmě jde o hodně. Nervy mají možná mladší kluci, ti to mají těžší než my starší. Jsou v takové situaci poprvé. Já si ale myslím, že jim to jen prospěje.

A vy?

Za sebe můžu říct, že jsem nervózní nikdy nebýval, ale víte, jak to je. Přispívá k tomu, že přišla spousta lidí, to má zápas hned jiné parametry. Doufám, že lidi přijdou i do Příbrami, aby nám pomohli a zápas za něco stál.