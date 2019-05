Už jsme neměli sílu se vztekat, líčil brněnský Šumbera. V odvetě si věří

Berete remízu na úvod baráže?

Vzhledem k pohárovému systému je to pro nás špatný výsledek. Ale bojovali jsme a ukázali srdce. Bohužel rychlé góly nás na začátku srazily, ale zvedli jsme se z toho. Na konci se ale šťastně dostali k míči a vyrovnali.

Nenahlodá vás to?

Jasně že ne. Úkol teď je jasný – vyhrát v Příbrami. Všechny úkoly v sezoně zněly – vyhrát, vyhrát, vyhrát. To jsme splnili.

Pomohou jarní zkušenosti?

Stoprocentně. Troufnu si říct, že spousta lidí nám ani nevěřila, že se můžeme dostat do baráže. Jsme nachystaní i hlavou, abychom těžké zápasy zvládali. Byť to šlo někdy s výkony dolů, všechny překážky jsme překonali a teď zbývá poslední.

Jak se vám hrálo proti ligovému soupeři?

Některé naše zápasy, s Budějovicemi nebo s Hradcem, měly prvoligové parametry. Je vidět, že se Příbram za rok v lize hezky oťukala a má sebevědomí. My jsme ukázali, že proti nim můžeme hrát. A teď musíme vyhrát.

Po verdiktech rozhodčích jste se často vztekali. Cítíte křivdu?

Nemá smysl to řešit. Kdybychom ji cítili, nijak to neovlivníme, ovlivní to akorát naše hlavy. Až se na to podíváme zpětně, můžeme si něco k tomu říct. Ale je to věc, kterou se nesmíme moc zaobírat.

Ve druhém poločase jste se už víc krotili, že?

Možná to bylo únavou, už jsme neměli sílu se vztekat. (usměje se) Emoce k tomu ale patří a něco vás někdy štve. Na druhou stranu nás to vyhecovalo k tomu, že jsme skóre dokázali otočit.

Čekáte, že i odveta bude připomínat válku?

Bude to poslední bitva války. Když vidím náš tým, věřím si.