Spadnout nikdo nechce, bylo to nervózní, říká Matoušek o záchraně

Po předchozí remíze 3:3 v prvním střetnutí na brněnském stadionu zůstává díky pohárové matematice v první lize.

„Před rokem jsme slavili postup, teď záchranu. Ty pocity jsou podobné, i když ten postup bych asi stavěl přece jen o něco výš,“ řekl po nedělním utkání příbramský tahoun Jan Matoušek.

Tentokrát se neprosadil, nedařilo se mu a podobné to bylo i v podání jeho spoluhráčů. Dvě střely na branku, to je mizerná produkce. „V první půli jsme Brno k ničemu nepustili a ve druhé jsme to ubojovali. Vzadu jsme udrželi nulu, což bylo nakonec klíčové,“ hodnotil Matoušek.

ZPRAVODAJSTVÍ z barážového utkání

Jiskřilo to už před odvetou. Z brněnské strany zaznělo nejedno rýpnutí směrem k rozhodčím i narážky na kvalitu příbramského kádru. „Byla to pro nás motivace navíc, když trenér i hráči soupeře tvrdili, že na ligu nemáme,“ ulevil si příbramský trenér Roman Nádvorník.

Tentokrát by se hněv Zbrojovky měl otočit i do řad vlastních fanoušků. Z jejich sektoru v neděli létala zakázaná pyrotechnika, která přímo ohrožovala domácího brankáře Ondřeje Kočího. Hra byla ve druhém poločase dvakrát přerušena, zrovna když se brněnský nápor dostával do obrátek.

A že by sudí Petr Ardeleanu po vypršení devadesáté minuty za velké prostoje výrazněji nastavil hrací dobu, s tím nemohli hosté počítat. Protože s Příbramí hlavně na jejím stadionu rozhodčí tak nějak drží, což se potvrdilo i v koncovce, při několika podivně posouzených situacích, vždy proti marně finišující Zbrojovce.

„Rozhodl náš skvělý nástup do prvního souboje v Brně. Rychle jsme tam vstřelili dva góly a pak jsme v koncovce přidali ještě jeden. U soupeřů nám to v sezoně moc nešlo, tři branky v Brně pro nás byly zásadní,“ uvedl Matoušek. „Pak jsme prožili hektický týden. Spadnout nikdo nechce, bylo to docela nervózní,“ přiznal.

Nervózní to bylo i po závěrečném hvizdu, kdy se do sebe hráči přímo na ploše pustili. Strkanice ale už nic neřešila, ruce nahoru zvedli hráči Příbrami.