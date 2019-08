Šéf fotbalu: Za mě osobně změny v komisi sudích na pořadu dne nejsou

Je nanejvýš pravděpodobné, že předsedou komise zůstane i v dalším období bývalý reprezentant Jozef Chovanec a místopředsedou někdejší mezinárodní rozhodčí Martin Wilczek.

„Problémem kolem rozhodčích se příští týden na jednání výkonného výboru zabývat budeme. Spíš se chci věnovat tomu, jak zlepšit práci komise a podmínky pro rozhodčí, abychom chyby eliminovali,“ prohlásil Malík na středečním setkání s novináři.

Ale komise je přece zodpovědná za stav, který tady panuje, což je absolutní nedůvěra. Nemyslíte?

Potřebujeme udělat opatření, aby k chybám docházelo co nejmíň.

Jak? Například sudí Julínek se jako videoasistent podílí na špatném řízení utkání Sparta - Ostrava a následující týden je hlavní sudím v duelu Sparty v Liberci, kde udělá tři velké chyby s vlivem na výsledek. To je přece naprostá nekompetentnost konkrétní osoby, která rozhodčí na zápasy nasazuje?

Můžu vám říct fakta. Pro zápasy pod videem máme vyškoleno čtrnáct rozhodčích. Někteří jsou zranění, další jsou v trestu a pak není jednoduché ty zápasy obsadit. Tohle všechno komise musí brát v úvahu. Nedělají věci bezhlavě, ale každý krok má interní vysvětlení.

Nemáte pocit, že když se komise nezbaví vlivu určitých lidí, například typu místopředsedy asociace Romana Berbra, tak se špatné pověsti nezbaví?

Jedna věc je důvěryhodnost, druhá faktický vliv. Nedomnívám se, že Roman Berbr má jakýkoli vliv na dění v komisi rozhodčích. Druhá věc je mediální obraz, jak je vnímána. To je teď na nás a na naší práci, abychom vytvořili podmínky, a přesvědčili veřejnost, že komise svou práci dělá dobře. Pokud se stav nezlepší a komise to nedokáže, pak je zapotřebí vyvodit důsledky.

Jaké podmínky máte konkrétně na mysli?

Variant je celá řada, lze se inspirovat i v zahraničí, jak tam systému fungují. Určitou představu mít můžu, ale...

Co ale?

Dlouho volám po širší debatě o tomto problému, týká se to celého fotbalu. Nefunguje to tak, že jeden člověk něco změní. Je zapotřebí se shodnout na určitém řešení, získat pro něj podporu a pak ho realizovat. Nelze pod vlivem konkrétní situace udělat rychlou změnu. Když vyměníte trenéra, ale zůstanou stejní hráči i zbytek realizačního týmu, tak se možná dostaví náhodně dobrý výsledek, ale dlouhodobou perspektivu zlepšování vám to nepřinese.

Největší český klub Sparta kvůli výkonům rozhodčích zpochybnila regulérnost ligy. Co jí odpovíte?

Budu apelovat na komisi, abychom se touto situací zabývali. Jedno z řešení je, aby došlo k zavedení videorozhodčího na všechny utkání. Abychom pro VAR měli jednotnou technologii a dostatek vyškolených rozhodčích. Osobně se tomu budu intenzivně věnovat.

I tak je těch chyb příliš.

Je jasné, že videorozhodčí nenaplňuje očekávání fanoušků, kteří si představovali nulovou chybovost a stoprocentní úspěšnost. Pořád v přenosovém vozu sedí člověk a dochází k celé řadě situací, které jsou pro něj nové, které si neměl možnost vyzkoušet během školení. I v zahraničí dochází k chybám, ale je pravda, že to množství u nás je velké. Připravujeme školení, aby na ty situace byli rozhodčí líp připraveni. Dospět tréninkem do stavu, kdy si budou víc jistí a tím budeme eliminovat problémové situace.

Je podle vás problém, že rozhodčí patří pod asociaci (FAČR), kdežto projekt VAR pod Ligovou fotbalovou asociaci (LFA)?

Je to jedna z těch věcí, která způsobuje velkou chybovost, které teď čelíme.

Co s tím?

Měli bychom sjednotit používání VAR, dosáhnout na všech osm utkání v jednom kole, což už jsme na ligovém výboru otevřeli. Ale tím základním prvkem, které ovlivní, jak to dopadne, jsou jako vždycky peníze. Budeme usilovat o dostatek finančních prostředků, abychom tento cíl mohli naplnit.

Kolik by to stálo?

Bavíme se o částce pod třiceti miliony korun ročně.