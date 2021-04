Kdo po Berbrovi? Plzeňský kraj zvolí novou fotbalovou vládu

Drobný: Mám dost zkušeností Představuje funkcionářskou zkušenost. Martin Drobný se roky pohybuje ve fotbalových institucích na krajské i celostátní úrovni. Je místopředsedou Řídicí komise pro Čechy, šéf její STK, zároveň vedoucím TOP soutěží FAČR. Teď chce nahradit Romana Berbra a šéfovat krajský fotbalový svaz. „Myslím, že po více než 20 letech mám dost zkušeností, abych mohl svaz řídit. Když jsem byl předsedou krajské STK, soutěže byly bezproblémové a běží dobře,“ říká ke své kandidatuře Martin Drobný. Na co se chcete v případě svého zvolení zaměřit především?

V první řadě jsou to otázky vztahů, aby svaz dobře fungoval. Moji prioritou by bylo změnit žákovské soutěže, což do této doby nešlo. Například tak, aby žáci hráli v zimě soutěže v halách a neutíkali nám do jiných destinací. Jak sportovních, tak mimosportovních. Roky jste na krajském svazu pracoval s Romanem Berbrem. Jak vnímáte jeho kauzy a nemohou vás lidé označit za jeho muže?

Podle mě jde u něj o selhání jednotlivce. Neměl jsem o tom vůbec ponětí, neměl jsem žádné podpisové právo. Snažil jsem se řídit STK tak, aby soutěže dobře běžely. O údajné korupci či zpronevěrách jsem neměl žádné potuchy a bylo by to i proti mému lidskému chápání. Pokud volby vyhrajete, umíte si představit spolupráci se svým protikandidátem?

Aleše Jindru znám jako hráče, jako funkcionáře nikoliv. Ale myslím si, že všechno je o dohodě.