Audit? Za mě jenom dobře, tvrdí Drobný. Jaké má Berbrův nástupce plány?

„Ale já bych nechtěl říci, že je budu mít proti sobě. My se spolu musíme naučit fungovat, jinak to prostě nejde. Takhle volby dopadly,“ říká 58letý Drobný.

Zkušený funkcionář dosud na kraji šéfoval Sportovně technické komisi, léta působí také na pozicích ve FAČR, kde je i místopředsedou Řídicí komise či pro Čechy.

Roky jste pracoval po boku Romana Berbra, prakticky neomezeného vládce fotbalu v kraji. Jak ze sebe tu nálepku dostat?

Já se toho zbavit nemůžu, dvacet let jsem s ním dělal, byl členem výkonného výboru. Jsem z Plzně. Tak to prostě bylo. Kdo chtěl fotbal dělat, musel s ním přijít do styku. Říkat, že jsem s ním mluvil jednou za měsíc, je nesmysl. Nicméně myslím si, že výsledky voleb ukázaly, že ne všichni, kdo dělali s Romanem Berbrem, jsou nějací křiváci.

Jenže těžko se vysvětluje, že jste o jeho praktikách nic netušil.

I Aleš Jindra na mě před volbami při setkání klubů na Petříně křičel, co jsem dělal pro to, aby se na PKFS neukradly peníze. A co jsem pro to mohl dělat?! Myslíte si, že jsem věděl, že tady projížděly nějaké faktury a já je kontroloval nebo měl podpisová práva? Já seděl ve výkonném výboru z jiného důvodu, řídil jsem STK. A domnívám se, že i většina lidí z bývalého výkonného výboru o ničem nevěděla.

Berbr je obviněn mimo jiné ze zpronevěry 850 tisíc korun z pokladny PKFS. Peníze už jsou prý na účtu zpět. Je to tak?

Ano, přišly v prosinci.

Od koho?

Přišly od Romana Berbra.

Nový výkonný výbor bude chtít prosadit svazový audit. Jste s tím ztotožněný?

S tím vůbec nemám problém. Naopak. Audit bude za mě jenom dobře. V tuhle chvíli nevím, za jaké období pojedeme, jak je to ohledně skartací a podobně. Můžeme udělat výběrové řízení na firmu, která audit provede, musíme vědět, kolik to bude stát. Já budu rád, když se to hned na začátku vyřeší a začneme pracovat s čistým stolem.

Už to nebude one man show?

To ani být nemůže. Musíme zvolit místopředsedu, chci i shodu na tom, aby byl na každém jednání výkonného výboru přítomen předseda či místopředseda revizní komise. Předpokládám, že Jirka Valenčat nebo Roman Vonášek. Víc pro to na téhle úrovni nemůžeme udělat.

Nakolik se znáte s dalšími členy nového výkonného výboru?

Vencu Mrázka znám z Prahy, působil v akademiích pod Karlem Poborským. Naše komunikace byla vždycky bezproblémová. Štěpán Havránek je člověk, kterého jsem chtěl od začátku, i já a jsem rád, že ho Viktoria Plzeň navrhla. Jestli tady má někdo dělat mládež, tak člověk, který ji dělá v nejlepším klubu v kraji. Vencu Uzlíka zatím neznám, zažil jsem ho párkrát jako trenéra v Přešticích. Aleše Jindru znám také jen jako hráče. Všichni říkají, že jim jde o fotbal, proto si myslím, že nebude problém se domluvit.

To je komora klubů. A ta zvolená za okresní svazy?

S Alešem Dokoupilem jsem mluvil dva týdny před valnou hromadou a v ničem zásadním jsme se nerozcházeli. Navíc má právnické vzdělání, mohl by se zapojit do disciplinárky, pokud bude mít chuť. Neznám Stanislava Kocoura, naopak Zdeněk Bárta za Tachov je mi blízký z práce v STK. To by mohla být jeho parketa. Ale nechci teď dělat závěry, aby to vyznělo, že si něco diktuji. Tohle všechno budeme projednávat na výkonném výboru.

Roman Berbr a Dagmar Damková při slavnostním vyhlašování ankety Fotbalista roku.

Možná klíčová pro dobrý kredit svazu bude komise rozhodčích. Mohl by ji vést Miroslav Zlámal, který před devíti lety bez vysvětlení skončil na listině profesionálních arbitrů?

Někdo z výboru bude mít na starosti rozhodčí a přijde zřejmě s nějakým návrhem na šéfa komise. S Mírou Zlámalem nemám žádný problém, vzešel odsud, dokonce tady v minulosti možná dvě valné hromady řídil. Říká se, že odešel kvůli osobním sporům s Dášou Damkovou. Nevím, co za tím bylo. Ale nemusí to pro něj být jednoduché, několik let se ve fotbale nepohyboval. Potřebuji vidět plán, scénář. Krajský svaz musí sestavit komisi rozhodčích, listinu rozhodčích, plán seminářů, testů. Šéf komise musí být akceptovatelný i pro ty rozhodčí. Mohou přijít, že takhle je to nebude bavit a máme problém.

Počkejte, takže sudí si budou diktovat, kdo je řídí? To je přece přesně ten problém.

Tak to vůbec nemyslím. Ale bez rozhodčích fotbal hrát prostě nejde. Všichni víme, že tu stárnou a je jich málo, ti lidé mají jinou náturu. Dělali jsme nábor, přišel mladý, nadšený kluk, že to chce zkusit. Vyrazil na zápas a za týden přišel vrátit tašku. Přijel ke hřišti, vylezl z auta a první, co slyšel: Hele, už je tady ten kretén černej. Co křičeli na jeho holku, která přijela s ním, ani nejde publikovat. Ti lidé ho vůbec neznali, byl tam úplně poprvé...

Ne všichni členové nového VV chtějí aktivně pracovat v komisích. S touhle vizí počítáte?

Vnímám, že je u někoho představa taková, my budeme hlavně ti, co hlídají a dozorují fotbal. A nikde není psáno, že členové výkonného výboru musí být předsedy komisí. Je dobré, když to tak nastavené je, protože na jednání pak všechny lidi máte u sebe. Ale není to nutné. Někdo bude mít v gesci mládež, další rozhodčí, STK. A když bude problém, vezme na jednání i předsedu. Za sebe bych se rád domluvil, že disciplinárka by měla mít předsedu úplně mimo kluby, mimo OFS. Tak, jak to funguje na LFA. Je de facto nezávislá. I na téhle úrovni je třeba to mít právnicky pokryté. Aby rozhodnutí disciplinárky jiný právník neshodil ze stolu.

Amatérské soutěže stále stojí. Věříte v jejich restart?

Před měsícem jsem byl optimista. Teď se obávám, že to asi není možné. Slova o tom, že po čtrnácti dnech od rozvolnění začneme, jsou nesmyslná. Ti kluci nebyli pět měsíců na hřišti, alespoň měsíc přípravy je nutný. Jenže to se bavíme o plném hřišti, kabinách, sprchách. Realita je bohužel jiná. Ale musíme všechno co nejdříve nastavit tak, že i kdyby skončily soutěže, nekončí sport. Hlavně u dětí.

Co pak s postupy, sestupy?

Strašně složitá věc, rozhodnutí musí jít napříč soutěžemi. Můžeme navrhnout, že nikdo nespadne, a kdo je první, o ty soutěže výš rozšíříme. Jenže třeba divize máme tři, celkem devět krajů, ze středních Čech postupují dva. To už je rána. Ale nějak se to musí nastavit. Nebavme se o sestupech a postupech, bude to doplnění soutěží.

Tereza Maxová, Karel Poborský, Jakub Kohák a moderátoři České televize, Bára Černošková a David Pospíšil, si zahráli fotbal s dětmi z dětských domovů.

Blíží se i valná hromada FAČR. Má stále vaši podporu Karel Poborský?

U Karla oceňuji, že je na svazu každý den. Člověk s takovou kariérou by vůbec nemusel něco takového dělat, chodit s kůží na trh. A on pět dnů v týdnu pracuje pro fotbal. Nevím, jak zrovna tohle chce třeba Vláďa Šmicer přetlačit. Kdyby někdo před rokem řekl, že bude Karel Poborský kandidovat na předsedu, národ vyjde do ulic na jeho podporu. Teď, kdy už na svazu pracuje, se najednou dostává do polohy, že je ten špatný. To mi přijde divné.