Andrejs jde dál. Za Berbra jsme byli nezávislí, je přesvědčený

Nejenže Andrejs neměl protikandidáta, ale pro jeho znovuzvolení hlasovalo 45 funkcionářů, pouze dva se zdrželi, nikdo nebyl proti. Čísla ukazují, že změnu si na předsednickém postu nikdo nepřeje.

„Mám z toho obrovskou radost, velmi si toho vážím. Udělám maximum pro to, aby šel fotbal u nás v regionu nahoru,“ říká Andrejs.

Je pro vás znovuzvolení odměnou za odvedenou práci?

Určitě. Myslím, že jsme tady s výkonným výborem zanechali dost silnou stopu. Výsledky jsou velmi dobré.

Co se podle vás za minulé období povedlo nejvíce?

Hodně si cením toho, jak jsme zvládli období, kdy zde byla aféra okolo tehdejšího předsedy FAČR Miroslava Pelty. Zajistili jsme svaz tak, aby to nepocítil finančně. Jsem také hrozně rád, že se sem podařilo přivést Regionální akademii. To je strašně důležitá věc, která bude mít dlouhodobý vliv pro celý region.

Je právě práce s mládeží tím nejdůležitějším?

Je to základní věc, na kterou se jako krajský fotbalový svaz musíme dívat a podporovat ji. V současnosti potřebujeme hlavně ten stav udržet, protože nikdo neví, co bude dál, kolik hráčů skončí. A to neplatí pouze pro mládež.

Co s přihlédnutím k tomu říkáte na zmatečné jednání vlády?

S řízením státu to opravdu nemá moc společného. Kdybychom takhle my řídili kraj, nevím, co by nám lidi řekli. Jeden den něco platí, druhý už ne. Tohle je prostě špatné.

Korupční kauza kolem Berbra Servis iDNES.cz

Nebál jste se, že na volby může mít vliv nedávná kauza Romana Berbra, která rozhýbala dění v českém fotbale?

Já jsem vycházel z toho, že fotbal se tady dělá dobře. V době vlády Romana Berbra jsme byli naprosto nezávislí. Do práce na kraji nám rozhodně nikdo nezasahoval. Je to vidět i na volbách do okresních svazů v našem kraji, při nichž z pěti okresů dokázali hned čtyři původní předsedové svá křesla obhájit. To svědčí o tom, že s celkovou prací panuje spokojenost.

Co říkáte na projekt F-evoluce?

Uchopili to na změně mocenských sil. Já musím říct, že zčásti tomu fandím. Někde se totiž opravdu lidé chovají tak, jak by se určitě chovat neměli. Na druhou stranu je to na mě z jejich strany někdy až moc agresivní, ale určitě mi nepřísluší, abych to já hodnotil.

Ke změně okresního předsedy došlo pouze na Rychnovsku, kde je situace hodně vyhrocená, jsou tam dvě znepřátelené strany.

Bohužel se to tam pokazilo. Fotbal je taková politika. Strany se tam dostaly na bod nula a vůbec spolu nespolupracují. Přináší to problémy. Já myslím, že to vyřeší až čas a strany zase splynou, ale určitě je to škoda.

Amatérské soutěže stojí od října. Jak to vidíte s dohráním alespoň poloviny ročníku, které by znamenalo splnění podmínek pro postupy a sestupy?

Já jsem zastáncem toho, aby se soutěže za každou cenu dohrály. V pondělí máme první výkonný výbor, na který jdu s tímto názorem. Uvidíme, jak se k tomu postaví další členové výboru, ale věřím, že mě podpoří. Pro mě je tahle myšlenka zdravá. Nemyslím si, že by bylo dobře, kdybychom soutěž ukončili a pouštěli se do nějakých přátelských zápasů.

Letos jsou týmy v krajském přeboru, které myslí na postup.

Pro region je jenom dobře, že hned tři týmy chtějí postoupit. Mě to těší a chtěl bych, aby si vyšší soutěž zkusily i jiné týmy, než je naše tradiční osazenstvo.

Pozitivní zprávy přicházejí i z Hradce, kde to vypadá velmi dobře se stavbou stadionu, navíc i s postupem do první ligy. Je pro krajský fotbal důležité, aby se v regionu hrála nejvyšší soutěž?

Hrozně moc! Úplně by to změnilo naši situaci, protože se to dá využít. V tuhle chvíli, když chci získat sponzory, nemám jim co nabídnout. Tohle by první liga na novém stadionu rozhodně změnila.

Nechal jste se slyšet, že byste chtěl sídlo KFS na novém stadionu.

Je to moje velké přání. Myslím, že by to bylo naprosto skvělé a mělo by to tak být. Funguje to i v jiných krajích. Podle mě by sídlo KFS mělo být na stadionu největšího klubu daného regionu. Třeba se to povede (usmívá se).