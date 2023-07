Velké změny v kádru už neplánujeme, míní plzeňský asistent Trousil

Tři zápasy, tři výhry a skóre 16:2, to je bilance Viktorie proti Dukle, Táborsku a Chrudimi. K tomu kanonáda s Kolovčí 14:2 v rámci akce Kopeme za fotbal. Na soustředění do Rakouska může Plzeň v úterý vyrazit s dobrou náladou.

„O výsledky nejde, rozhodně je nepřeceňujeme. Spíš o to, že se v utkání objevují věci, které dáváme do tréninku. S tím jsme spokojení, i proti Chrudimi kluci hráli dobře,“ poznamenal asistent Viktorie Jan Trousil.

Plzeň v utkání testovala jednadvacetiletého stopera Sampsona Dweha, kterého Trousil ještě v dubnu vedl jako hlavní kouč druholigového Vyškova. Mohl by zacelit mezeru po zranění Filipa Čiháka.

„Je to reprezentant Liberie, hraje tam pravidelně s Oscarem, který je ve Slavii. Sehnat stopera za slušné peníze je těžké, proto přišla otázka na africké hráče, které jsem měl ve Vyškově. Sampson přijel na trénink, odehrál zápas. Určitě nezklamal, i když je těžké přijít z druhé ligy do top českého klubu. Teď si vše vyhodnotíme,“ uvedl Trousil.

Nicméně připustil, že je pravděpodobné, že Dweh s Plzní odcestuje i do Rakouska. „Ještě budeme mít sezení s trenéry a vedením, ale nabízí se, aby s námi pokračoval.“

Na pravém kraji obrany pro změnu odehrál výborný poločas pětadvacetiletý Brazilec Cadu, šlapala spolupráce se záložníkem Sýkorou. Navrátilec z hostování v Baníku může být vzhledem k vážnému zranění Havla pro Viktorii dobrou variantou.

„Hrál velmi dobře. V systému 4-3-3 se dobře prosazují subtilnější hráči. Nejen Cadu se Sýkorou, ale i Kopic a další. Předvádí pěkné akce, ze kterých padají góly. Hráči jsou po zisku míče vysoko, jsme tak ve větším počtu ve vápně. Ten systém je pro nás víc ofenzivnější, pracujeme na něm a jde o to, aby kluci věřili, že je to správná cesta. Po ztrátě balonu po nich zase chceme vysoký represink, i to se ve hře objevuje,“ chválil asistent.

Nové tváře v Plzni: hlavní trenér Miroslav Koubek (vpravo), záložník Ibrahim Traoré a asistent Jan Trousil.

Trousil zároveň nepředpokládá, že by ve zbývajícím čase došlo ještě k výraznější redukci kádru. „Nic extra se neplánuje. Jen dva kluci, Kronus a Gaszczyk, odešli na hostování do Brna. Hráči, kteří jsou tu, by měli v týmu zůstat.“

Jeden odchod se i tak zrodil. Slovenský útočník Trusa, který hostoval v Hradci Králové, míří do Dunajské Stredy za koučem Guľou. Potká se tam i s dalšími exviktoriány Čermákem, Kašou a Káčerem.