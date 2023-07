Plzeňský Kalvach: Je dobře, že dáváme góly, herní styly dál pilujeme

V neděli dostal tým volno, v pondělí a úterý ještě viktoriáni budou trénovat v domácích kulisách, v úterý odpoledne již vyrazí na herní soustředění do rakouského Westendorfu.

„Každá příprava je náročná, jsem rád, že máme za sebou ten nejtěžší dvoutýdenní blok. Teď už budeme na soustředění všechno ladit na začátek ligy a předkolo evropského poháru,“ hlásil Lukáš Kalvach.

Sedmadvacetiletý záložník ve druhém poločase proti Chrudimi převzal od Lukáše Hejdy kapitánskou pásku a s týmem vstřebává dva herní styly, které do hráčů pumpuje nový trenér Miroslav Koubek.

Zkoušíte dva styly rozestavení, 4-3-3 a 3-4-3. Už se hra blíží k tomu, co si trenéři představují?

Není to samozřejmě ještě ideální, všechno stále pilujeme. Je jen dobře, že góly dáváme a doufám, že si to přeneseme i na soustředění a hlavně do začátku sezony, který je pro nás nesmírně důležitý.

Který z těch stylů vám sedí víc? Se čtyřmi, nebo třemi obránci vzadu?

Třeba v systému, který jsme proti Chrudimi hráli ve druhém poločase, tedy se třemi obránci, to pro nás s Květákem (Romanem Květem) na středu znamená víc práce, musíme toho víc oběhat. Při druhém stylu jsme na středu tři, víc si vyhovíme. Ale je to určitě jedna z variant, kterou můžeme také zvládnout.

Zároveň je dobré umět přepínat různé styly i během zápasu, že?

Určitě. Bude jenom dobře, pokud dokážeme takhle přepínat i během utkání, zareagovat na soupeře a trošku ho tím rozhodit. Můžeme si tím pomoci.

Je příprava pod trenérem Koubkem jiná než ty předtím?

Každý trenér má své věci, takže jiná určitě je. A náročnost prvních dvou týdnů byla hodně vysoká.

Snažíte s být hodně na míči, na hřišti dominovat. I to je věc, kterou po vás trenéři chtějí?

Ono to vyplývá i z toho rozestavení se čtyřmi vzadu. Chceme víc držet míč, být konstruktivnější. Pracujeme na tom a věřím, že s touhle hrou můžeme být úspěšní.

Za sebou máte v přípravě soupeře z druhé ligy. Na soustředění v Rakousku, kde vás čekají Hamburk, Karlsruhe a Kodaň, už to bude jiný level.

Soupeři budou rozhodně těžší, musíme hru dobře vyladit. Ale ve zbytku přípravy už se budeme soustředit hlavně na herní věci, bude více sil a doufám, že si vše brzy sedne.

Ze Slavie přivedla Plzeň dalšího záložníka Traorého. Může vám hodně pomoci?

Ve Slavii byl dlouho, odehrál tam spoustu těžkých a kvalitních utkání. Je zkušený, má toho hodně za sebou a může nám jen pomoci.

Proti Chrudimi hrál na pravém kraji obrany velmi dobře také Brazilec Cadu, kterému se povedlo jaro v Ostravě. Co říkáte na něj?

Je to další hráč, který se vrátil z hostování, odehrál velmi slušnou sezonu v Baníku. Je to další konkurence a zvýšení kvality.

Vnímáte v kabině větší napětí? Před novým trenérem se chtějí všichni ukázat.

Během každé přípravy hráči cítí tlak. A zvlášť, když přijde nový trenér. Každý hraje o svoje místo, není to nic nečekaného, co bychom předtím nepoznali.

V pátek klub oficiálně představil nového, rakousko-švýcarského majitele. Je to i pro hráče uklidňující zpráva?

Myslím, že nejen pro nás, ale pro celý klub je to super zpráva. Můžeme dál v klidu pracovat.