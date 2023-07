Řešení kalamity v plzeňské obraně: Řezník prodloužil o rok smlouvu

„Radim si prošel těžkým obdobím, kdy jej trápilo dlouhodobé zranění. Na konci minulé sezony se však dokázal dát dohromady a ukázal, že je svými obrovskými zkušenostmi pro náš tým přínosný. Proto jsme se nyní domluvili na prodloužení smlouvy,“ uvedl sportovní ředitel Plzně Daniel Kolář.

Prodloužením spolupráce se zkušeným pravým bekem klub reaguje i na zdravotní stav kádru. Po operaci achilovky bude několik měsíců chybět Milan Havel a zranění jsou i další obránci Filip Čihák s Luďkem Pernicou.

Řezník působí v Plzni od roku 2011 a v červenci zahájí na západě Čech už 13. sezonu. S Viktorií získal pět ligových titulů a třikrát postoupil do hlavní fáze Ligy mistrů. V nejvyšší soutěži má na kontě 320 zápasů, ve kterých vstřelil 14 branek.

„Jsem tady doma, s Viktorkou jsem spojil nejhezčí chvíle kariéry a jsem šťastný, že společně půjdeme i do další sezony. Máme před sebou velké výzvy v podobě ligy i boje o Konferenční ligu,“ řekl trojnásobný reprezentant. Plzeň vstoupí do kvalifikace o postup do Evropské konferenční ligy ve 2. předkole dvojzápasem proti kosovskému týmu FC Drita.

Viktoria zahájí novou sezonu s řadou změn. Západočeský klub převzal minulý týden nový většinový majitel, jímž se stala rakousko-švýcarská podnikatelská skupina FCVP GmbH. Na trenérský post se vrátil staronový kouč Miroslav Koubek, který nahradil Michala Bílka.