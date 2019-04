Zadlužit se už nechceme, říká šéf Sigmy. Jak je to s novým investorem?

„To bohužel nemělo,“ přiznává v rozhovoru pro MF DNES předseda představenstva SK Sigma Olomouc Petr Konečný.

Nijak nepomohlo, že se Sigma ukázala v Evropě?

Nepomohlo.

Investora hledáte už dlouho.

Neodvážil bych si říct, že je někdo na obzoru. Stále rozhazujeme sítě. Ale lhal bych, kdybych řekl, že probíhají jednání a že někoho máme.

Co to znamená pro ekonomiku klubu? Tím, že město odkoupilo stadion, se vám výrazně ulevilo, ale na jak dlouho?

Město nám pomohlo z hlediska ekonomiky ve dvou směrech. Drtivá většina stadionů v republice, asi osmdesát procent, je městská. Když město vlastní stadion a je ochotno se o něj jen trošičku starat, tak je to pro klub výhodné. Zbaví se balvanu. Řekněme si na rovinu, že stadiony jsou pro kluby spíš přítěží. Musíte se o ně celý měsíc starat a hrajete dvakrát. A druhá věc, co nám pomohla, ale to je dočasná pomoc, jsou splátky kupní ceny. Jsou rozdělené do deseti let. Tím nechci říct, že budeme deset let hledat sponzora, ale nedokážu si představit, že bychom to do deseti let nevyřešili. Vypořádali jsme půjčky a to všechno nám umožňuje nastavit nulovou hladinu, ale na rozvoj, nákupy, skoky typu Slavia nebo Plzeň, nejsou peníze, pokud nikdo nepřijde. My jsme schopni s tím, co máme, s vyrovnaným rozpočtem, hrát podle mě někde prostředek tabulky, když se bude dařit.

S tím, že občas musíte dobře prodat hráče.

Ano, abychom vyrovnali rozpočet, to taky nezastírám. Teď se rozpočet skládá z toho, z čeho se skládá, plus splátka kupní ceny, plus se nám trochu ulevilo se správou stadionu. Do toho musíme občas někoho prodat a dá se s tím přežít. Předtím jsme se dlouhodobě zadlužovali u pana Lébra (někdejšího akcionáře Sigmy – pozn. red.). To jsme pak vyřešili prodejem umělky a oddlužením. Ale v tuto chvíli se zadlužovat nechceme, čili neplánujeme, že bychom si někde půjčili. Někteří nám říkají: Tak to udělejte jako Plzeň, půjčte si dvě stě milionů, kupte hráče, pak se vám to v Lize mistrů vrátí, ale já takové skoky neumím. To si může dovolit majitel. Já majitel nejsem, jsem v podstatě správce Sigmy.

Copak Plzeň si půjčila?

To nevím, já jen že nám říkají, že když nemáme investora, abychom si půjčili. Kdyby přišel investor a dal sto milionů – bomba.

Jaká je tedy ekonomická kondice Sigmy? Fanoušek se nemusí o osud klubu obávat? Že byste opět rozprodávali majetek, i když toho už vlastně moc není.

Se žádným prodejem majetku nepočítáme a v podstatě ani není co prodat. Většinu stadionu má město, klub vlastní tělocvičnu, kterou potřebujeme pro mládež. Tu asi prodat nemůžeme. Stejně jako tréninkové hřiště.

Pozemky v Řepčíně jsou spolku...

... ty jsou spolku, a pro mládež. Navíc tam bude dotace. Pan Gajda (dlouholetý funkcionář klubu, předseda spolku SK Olomouc Sigma MŽ, majoritního akcionáře Sigmy – pozn. red.) pomohl vyřídit dotaci pro výstavbu umělky, která nám za dva roky končí. To je další problém. Pro licenci potřebujete umělku a ta se musí postavit nová. Nejsem střelec, nic nezadlužujeme, naopak jsme to vytáhli z problému a znovu se do něj dostat nechceme. Já mohu udělat jen to, že budu Sigmu udržovat v dobrém stavu, aby se to neztratilo, nevznikl problém, nezadlužovalo se. Dlouhodobě je to na běžné přežití, ne na nějaký skok. Někteří se mnou možná nebudou souhlasit, ale investor musí přijít, ovšem zdůrazňuji: Nejsem akcionář.

Platí, že je spolek připraven akcie prodat zájemci o Sigmu?

Jasně. Akcie nevnímáme jako hodnotu běžně ve firmě. Ani Gajda to tak nevnímá. Bereme je jako závazek. Kdo akcie převezme, v podstatě se zavazuje o klub postarat.

Oddechl jste si, že Sigma odvrátila na jaře v lize záchranářské starosti, že jste neodvolali trenéra Jílka, což se ukázalo jako dobře?

Můžu říct, že zrovna já s Martinem Majorem (náměstek primátora a člen dozorčí rady Sigmy – pozn. red.), kteří nejsme ve fotbale profíci, jsme v nejtěžších chvílích, kdy už to bylo po Jablonci skutečně nahnuté a byly různé tlaky, aby se to už nějak řešilo, jsme tlaku odolali. Říkali jsme si, že ho musíme ještě podržet, že není možné, abychom vyměnili trenéra po prvním zápase jarní sezony. Pak se to obrátilo. Ale byly to těžké chvíle, protože já fotbalu zase až tak nerozumím. Jsem právník. Sice dělám pro Sigmu od roku 1995, ale administrativní, právní věci. Lidi nám říkali: Toho Jílka odvolejte, ať není pozdě. Další zase, ať to neděláme.

Skutečně měl Jílek ultimátum, že kdyby Sigma nevyhrála zápas na Bohemce, tak by skončil?

To nemůžu říct. Jsem kolektivní hráč. Kdybychom Bohemku nezvládli, museli bychom se nejspíš sejít a domluvit se, jestli to riskneme dál, nebo ne. Na zásadní věci vždy svoláme představenstvo, vyslechneme si názory, koneckonců tam sedí sportovní ředitel Ladislav Minář, který je zkušený, sedí tam i Petr Uličný, který umí poradit. Ptal jsem se ho stejně jako předtím Milana Máčaly. A říkal, že se hrály poháry, byla tam i smůla, hráči to nezvládali psychicky, ale že když se dívá na vedení mužstva, mohlo by mít úspěch.

Řešíte pro Jílka novou smlouvu?

Ještě jsme ji neřešili, zdálo se nám to jako nevhodné, když ještě není konec sezony. Až sezona skončí, představenstvo vše vyhodnotí a zjistíme, jestli by o to stál i on.

Aby vám ho jiný klub nevyfoukl.

Ale co uděláme?

Když nebude pod smlouvou, tak už nic.

Máme ho teďka přitlačit, aby rychle před koncem sezony podepsal smlouvu?

Když se ptáte, tak ano.

My si trenéra Jílka vážíme. Vždy jsme se bavili seriózně, nikdo nespekuloval, je srdcař Sigmy, člověk na svém místě. Není to trenér, kterého si jen tak koupíte, ale trenér, který na Sigmě vyrostl. Cítí, že k Sigmě patří, má tady rodinu. Ale chápu, že může dostat nabídku, zkusit jiný vývoj. Ale shodli jsme se, že teď není správná chvíle to řešit.

Potvrdíte mi informaci, že dlouholetý čelný představitel klubu Jaromír Gajda skončil ve vedení akciové společnosti Sigma? (Oficiálně rezignoval už v roce 2013 po aféře s vykupováním hráčů, na kterou MF DNES poukázala – pozn. red.) Je to tak?

S akciovou společností – tedy profesionálním fotbalem, kde dělal výkonnou funkci, nemá smlouvu už od prosince.

Co měl na starost?

Staral se o zaměstnance a tak dál. Jak město koupilo Andrův stadion, tak se k 1. lednu řešila nájemní smlouva, která je se spolkem, ne s profesionálním fotbalem, který je tam vlastně v podnájmu. Pan Gajda zůstává předsedou spolku, jenž má na sobě v podstatě celou správu stadionu, to taky zůstává. Spolek je osmdesátiprocentní akcionář, takže je hlavní akcionář společnosti. A k tomu má spolek Řepčín, kde se chystá stavba hřiště s umělou trávou. O to všechno se bude dál starat pan Gajda. Západní tribuna je prodaná tak, že město ji má koupenou, ale čeká se na udržitelnost dotací, aby ji nabylo do vlastnictví. Takže pan Gajda dál sedí v západní tribuně, protože ta část jednotek, kde je, patří spolku. Funguje pro spolek. Jediné co se stalo, že do prosince měl drobný úvazek řádově za tisíci koruny jako řídící vedoucí, a ten skončil. Řekl nám, že už má nějaký věk, je unavený a se správou stadionu toho má dost a profesionální fotbal opustil, nepodepsal prodloužení smlouvy.

Do té doby byl ředitelem Sigmy?

On si neříkal ředitel. Já mu říkám Jaromíre. Dělal pověřenou vedoucí osobu, která to všechno rozhodne, což je logické, když je v čele hlavního akcionáře. Všechno dozoroval, ale fyzicky už nic neúčtoval. Už však tohle dělat nechce, že je v podstatě v důchodu a má tolik práce se spolkem, že nemůže dělat všechno. A my už od listopadu řešíme, kdo bude nový vedoucí akciovky. Momentálně je to řešené tak, že tam jsou dva ředitelé – sportovní Ladislav Minář a ekonomický Jiří Ficner. Přemýšlíme, jestli to nechat tak, jak to je, už to od prosince funguje, nebo jestli bude ředitelem jeden z nich, nebo vybereme jinou osobu.

Bude tou osobou Jakub Beneš, člen výboru klubu?

Padly mraky jmen. Zatím se to nerozhodlo, debatujeme, nechceme udělat chybu. Ideální stav by byl, který hlásám pořád, kdyby se objevil nový mecenáš investor, který by vedení obsadil, jak se původně plánovalo, že by si dal svého ředitele. Proto jsme také loni s volbou ředitele nespěchali. Ještě v červenci se jednalo s panem Urbancem, který rovnou deklaroval, že si dosadí svého ředitele. Gajdovi se to stále prodlužovalo, ale teď nemáme vyhlídku, že to někdo převezme. Kdyby věděl, že v březnu přijde mecenáš, tak by to asi prodloužil do března.

Vy nemáte ambici být ředitelem klubu?

Já jsem advokát a předsedou představenstva jsem jen proto, že se na mně shodli, a řeším jenom statutární věci. Když máme nějaký problém, svolám představenstvo. Ale neumím dělat operativu. Nemůžu přijít jako Gajda v sedm ráno a odejít v pět večer. Mám advokátní kancelář, byť za rohem. Systém dvou ředitelů byl i za Kubíčka a Gajdy, nebyli si nadřízení. Nedá se ale asi použít výraz, že pan Gajda končí v klubu, pokud se ptáte na toto.

Petr Konečný (vpravo)

To nedá. Zůstává i v dozorčí radě, předpokládám.

Samozřejmě, je nadále místopředsedou dozorčí rady. Gajda nekončí.

Potřebuje olomoucký fotbal stále Jaromíra Gajdu?

Minimálně spolek ho určitě potřebuje, protože je jediný, kdo se vyzná ve správě stadionu, zaměstnancích, je schopný řešit dennodenní problémy. Jak chcete ve spolku nahradit někoho, kdo se stará a chce se starat? Hlavně by se musel nahradit sám, protože je předsedou spolku. Pomáhají mu místopředsedové pan Beneš a pan Zapletal.

Zeptám se jinak: Jste rád, že neodešel do důchodu, jak několikrát plánoval?

Je velice čilý. Kdybych byl tak čilý v jeho věku, tak bych taky nešel do důchodu, taky jsem workoholik. Někteří ho posílají do důchodu, ale zapomínají, že byl na jaře zase zvolený předsedou spolku, který má 88 procent akcií. Ze sta delegátů měl 98 hlasů. Těžko předsedovi osmdesátiprocentního akcionáře říkat, jestli má někam jít, nebo ne. On může kdykoli odvolat mě.

Jaromír Gajda zůstává první mužem olomouckého fotbalu.

Ano, je funkcionářem číslo jedna.