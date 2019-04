Jílkova představa: Olomouci sluší střed, občas má zaklepat nahoru

Sigmáci i bez spolehlivého stopera Beneše, běhavého záložníka Housky a produktivního křídelníka Zahradníčka těžký zápas vyhráli 3:2. Pozor, tři body brali pošesté z posledních sedmi utkání, což znamená, že jsou po Slavii a Plzni třetím nejlepším týmem jara.

Proto šturmují do mistrovské skupiny; tři kola před koncem základní části jim schází jen bod.

Není výhodnější být sedmý, jak leckdo spekuluje?

Budeme hrát tak, abychom udělali co nejvíc bodů. Pro mě je pořád desítka naprosto zásadní. Až budeme mít sedm bodů dvě kola před koncem na jedenáctého, tak se bavme dál. Pořád není nic rozhodnutého. Hráče musíme učit hrát na maximum. Za mě určitě nepřijde žádná spekulace, že máme hrát o sedmé místo. Pokud máme skončit šestí, skončíme šestí.

Je už Sigma tam, kam patří?

Z mého pohledu jsme tam, kam patříme. Meziskupina v současnosti je odrazem kvality, kterou asi máme. Nemyslím si, že bychom byli výrazně dominantnější než Bohemka nebo Slovácko. Máme technicky vybavenější hráče, ale všichni vidíte, že někdy to prostě nestačí, že tato mužstva disponují jinými atributy. Reálně bychom měli být v meziskupině, občas zaklepat nahoru a vyhnout se záchranářským bojům. To je moje představa, jak bychom měli fungovat.

Srdnatou Karvinou jste porazili i bez tří opor. To potěší, že?

Chyběli nám tři hráči, kteří na jaře patří k oporám týmu - jak Beneš, Houska, tak Zahradníček. To byl zásah do sestavy. Nebylo to krásné utkání, ale viděl jsem tam daleko větší snahu. Srovnávat pohárové utkání na Bohemce a tohle se nedá. Skutečně jsme chtěli vyhrát a nakonec s trochou štěstí jsme to udrželi. Podle mě zaslouženě.

Jaký je vlastně zdravotní stav Housky a Beneše?

U Davida Housky to bude asi problém. Měl otok ve svalu a je předpoklad, že tam bude trhlina, uvidíme jak velká. Beneš byl připravený do zápasu, trénoval a z předzápasové rozcvičky odešel, že sval cítí znovu. Bude ještě potřebovat čas. Nemělo by to být nic, co by ho vyřadilo na delší dobu.

Náhradníci chytili šanci?

Každý chce hrát a nespokojenost s tím, že nehraje, dává najevo, což je oprávněné. Každý hráč by měl být nespokojený se situací, kdy nehraje. Reakce hráčů byla správná. Ať Texla, nebo Lalkoviče, kterého hodnotíme všichni za ofenzivní činnost, ve Zlíně dal branku, ale já se dívám na to, jak pracuje pro mužstvo a co v tu chvíli potřebuje. Za stavu 3:2 asi nepotřebuje dát čtvrtý gól, potřebujeme hrát poctivě. To, že si pak Karviná vypracovala v závěru tlak, který většinou přichází, je věc jiná. Důležité je, do jakých pozic soupeře pustíte. Kromě standardek ze hry v posledních deseti minutách vyloženou šanci neměli. Hráči to zvládli, ubojovali.

Měli toho plné kecky „Ukázali jsme morál, dvakrát jsme se vrátili do hry. Olomouc nás potrestala díky precizním standardkám. Když dostanete takový gól v první minutě, můžete probouzet kluky, jak chcete. Ve hře o záchranu se tohle nesmí stát. To je otázka psychiky a zodpovědnosti. Štve mě to. Kdyby nás Olomouc přejela, neřeknu ani slovo, ale sami jste viděli, že toho měla ke konci plné kecky. Buchta dvakrát Sigmu skvěle podržel. Domácí se dobře soustředili na Ba Louu. Dokázali ho eliminovat. O to víc jsme se snažili hrát kolmice středem. Situací bylo několik. Naši fanoušci jsou natěšení. Budou naším dvanáctým hráčem. Ocenili, že mančaft tam nechal všechno. I když, kdyby tam nechal všechno, tak jsme minimálně bod uhráli. Musíme se soustředit na to, abychom nechali za sebou Duklu a soustředili se na baráž.“ František Straka, trenér Karviné

Jste spokojený, jak na podzim kritizovaný Štěrba zvládá záskok za Beneše?

Určitě je to lepší. Ve Zlíně odehrál velmi dobré utkání. Já jsem ho kritizoval za gól v poháru na Bohemce, kdy tam byla zase fatální chyba v tom, že jsme nezajistili prostor za Vencou Jemelkou při dlouhém míči. Na tom měl podíl. Není jednoduché svádět souboje s Wágnerem, má sílu i kvalitu, je ve vápně nebezpečný. Nechtěli jsme se soustředit úplně na první souboj, ale mít druhé míče, zajištěný prostor za stopery a také to vždycky nebylo. Je to hodně náročná věc proti tak urostlému hráči jako Wágner, ale Honza Štěrba obstál.

Vám standardní situace vyšly, dali jste z nich všechny góly.

Po dlouhé době nám vyšly. Bylo to hodně vyrovnané utkání, bojovné se slušnou kulisou, děkuji fanouškům, byli slyšet a pomohli nám. Bohužel jsme nebyli schopni delší dobu udržet vedení. Dostali jsme strašně laciné branky - jednu po hodně naivně zahraném autu na střed hřiště a druhou, když jsme se nesrovnali ve středu hřiště a úplně opustili prostor před stopery. Necháme Lingra navádět míč snad dvacet metrů. Trenéři strašně trpí, protože máte pocit, že hráči základní věci chápou, a vidíte, co pak dělá hlava a stres. Nakonec jsme to urvali, díky bohu.

Ve středu hřiště vám dělaly velké problémy prostkrávačky Karvinských. Tolik chyběl Houska?

Chtěli jsme vycházet ze 4-2-3-1 ať už kvůli eliminaci Wágnera a pak hlavně kvůli tomu, abychom měli střed hřiště, kde mají pohyblivého Lingra, ale když to jedna z našich dvou šestek nedovře, vzniká nebezpečný prostor. A bylo toho moc. Kdyby ta přihrávka byla ve srovnaném bloku na deset metrů, tak dokážu pochopit, že je tam kvalita a rychlost soupeře, ale když přihrávka má jít na dvacet až třicet metrů, tak už to pro mě není stravitelné. Naprosto zásadní věc z pohledu organizace byla, že jsme nebyli schopni zkrátit hřiště. Měli jsme šedesátimetrové hřiště, stopeři byli strašně hluboko a potom se prostory otvírají daleko víc, než když máte hřiště na třiceti metrech. To byl základní problém a byli jsme potrestáni. A to ještě byly další dvě tři situace nebezpečné právě kvůli tomu, že jsme střed hřiště neudrželi. Neříkám, že se kluci nesnažili, Plšek i Kalvach měli obrovskou snahu, ale rozhodovala kvalita a ta se projeví v tom, jak načtou tu situaci a ne jednou, ale standardy obranného chování musí být opakované.

U prvního gólu Karviné vám víc vadil aut od Sladkého na obsazeného Kalvacha, nebo že si s tím Kalvach neporadil?

Aut. Když vám někdo hodí aut o zem, balon vám pak skočí do holeně, pak je to velmi složité. Standard řešení je, že mu to hodí obloukem a urveme to nahoru, nebo do toho prostoru to prostě nesmí přijít. Když se jde nabídnout šestka, tak otvírá celý prostor před stopery. Prohrajete souboj a soupeř má otevřené pole, to se přesně stalo. Kdybychom to neopakovali dennodenně... Dáme gól, soupeř nás neohrozí a my mu nabídneme takovou věc. To budu Sladkému vyčítat. Jsme jenom lidi, chybujeme, ale já bych byl rád, kdybychom se z toho poučili.

Z posledních tří zápasů si Šimon Falta připsal dva góly a dvě asistence. Hraje už podle vašich představ?

Proti Karviné, jinak ne. Jinak je to Šimon Falta, který je stínem Šimona Falty z minulé sezony. Byl jsem hodně naštvaný, jak hrál předchozí zápas v lize ve Zlíně. To nebylo poctivé, náběhové, aktivní. Když pak ztratí kvalitu, kterou musí mít, protože není soubojový hráč, který oslní tím, že vyhraje spoustu soubojů, tak je to problém. Proto pak nehrál pohár na Bohemce. Měli jsme spolu řeč, snažil jsem se mu vysvětlit, že takhle se to hrát nedá. Už na Bohemce patnáct minut zvládl velmi dobře a proti Karviné to jenom potvrdil. Prostě je to v hlavách hráčů. Musí se nachystat a pracovat v maximálních nárocích. V momentě, kdy si jdeme zahrát jako na Bohemce, tak to dopadne tak, jak to dopadlo. To absolutně nemělo srovnatelné parametry se zápasem proti Karviné.

Překvapilo mě, jak mazák Vepřek uběhal sprintera Ba Louu...

... mě taky. Michal Vepřek se v defenzivní činnosti choval výborně, ale v ofenzivní je potřeba, aby ukázal šikovnost, nadstavbu. V momentě, kdy má dvě pozice, jedna je zavřená, druhá otevřená, tak já chci po hráčích jednoduchou věc - aby hráli do otevřené pozice. A mně připadá, že oproti loňsku tyhle situace neřešíme dobře. A to nám chybí. Nejen u Michala. Nejsme v takovém rozpoložení, že bychom si věřili, že bychom to uhráli. Hráči tam jsou dobře, ale tu volbu nemáme. Z toho pak pramení zbytečné ztráty a je to škoda, utkání bychom mohli kontrolovat víc.