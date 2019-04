Zaútočíme na šestku. Olomouckého Yunise nažhavil další vítězný gól

Byla to trefa vítězná. Stejně jako před týdnem ve Zlíně. Co Yunis oslavil třiadvacáté narozeniny, protrhl stavidla. Předtím čekal na první zásah v lize 27 utkání.

Teď naplno využil karetního trestu parťáka Nešpora. A zdá se, že Sigma v něm našla zajímavou zbraň.

Stoupá vám sebevědomí?

Ano, herní vytíženost je větší, góly teďka přicházejí. Jsem za to rád, tak doufám, že to bude pokračovat.

Do centru Sladkého jste se hezky položil.

Chci hrát, proto musím dát trenérovi karty, abych hrál - odvádět velkou práci pro tým. Gól je třešnička na dortu, jak jsem říkal minule. Určitě motivace do práce.

Po gólu jste na sebe se Sladkým gestikulovali. Vyšla vám nacvičená věc?

Sláďa říkal, ať mu po zápase poděkuji do novin. Polovina gólu jde za ním. Zůstal jsem na zadní tyči, viděl jsem, že za mnou zůstal jeden karvinský hráč, kdyby to vytlačil, byl by ofsajd. Tak jsem si počkal na zadní tyči a Sláďa mě skvěle trefil. Stačilo jen nastavit hlavu a uklidit to k tyčce.

Udělal velký pokrok „Kuba udělal velký pokrok. Ve třech utkáních ukázal kvalitu. Jako trenér hodnotíte to, jak hráč dokáže uhrát těžké situace – zády k brance, pod tlakem, jestli se to od něj odráží, nebo je uhrává, jestli má dobré řešení. Branka je vždycky přidaná hodnota, ale pramení z toho, že musí být hráč v prostorech, odkud branky padají. A on v nich do této doby nebyl. Proti Karviné si myslím, že kdyby Martin Sladký nedal balon ve druhém poločase za branku, ale na malé vápno, tak tam Kuba zase byl. Byl nebezpečný a gól je odměna za výkon. Pracuje, ale pořád má obrovský prostor ke zlepšování. Vyšla mu tři utkání, takže nebudeme dělat ohňostroj. Chytil šanci, která přišla. Já vždycky hráčům říkám, že musí být trpěliví a čekat. Ukázat, že jste lepší než ostatní. Nemáte jinou volbu. Urážet se a být nespokojený, to je cesta do pekel.“ Václav Jílek, trenér Sigmy

Podíl jste měl i na prvním gólu Jemelky. Míč k němu propadl po vašem souboji. Máte asistenci vy, nebo Falta, který zahrál roh?

Byl tam souboj, nevím, jestli se to ode mě odrazilo k Václavovi Jemelkovi, ten už to potom završil. Ani nevím, jak to vyplavalo, hlavně že padla branka.

Ale byly to s předposlední Karvinou nervy, že?

Máte pravdu, zápas byl velmi těžký. Dali jsme úvodní branku, což bylo ideální, ale pak jsme dostali laciný gól. Bylo to bojovné utkání, pomohl nám gól do šatny Šimona Falty, který to krásně trefil. Celkově bych to hodnotil jako vydřenou výhru. Fotbalovosti bylo méně, ale jsem rád, že jsme to zvládli týmově.

Překvapila vás Karviná?

Čekali jsme bojovný výkon, věděli jsme, že nemají body. Od doby, co je tam trenér Straka, to zvedl - bojovnost, srdíčko, jak sám říká. S tím jsme počítali. Ve druhém poločase jsme ale zbytečně nechali vyjet levého stopera na střed hřiště a byl z toho gól na 2:2. Pak přišel krásný centr Martina Sladkého na 3:2 a jsem rád, že jsme to už ukopali.

V závěru jste prakticky jen odkopávali.

Nepodrželi jsme vepředu balon, hodně se to na nás valilo, dávali dlouhé balony, ale kluci to odbojovali.

Čím to, že v zápase Sigmy s Karvinou padá v průměru pět branek?

Nevím, čím to je, ale dostali jsme laciné branky. Gól na 1:1 jim dodal křídla. Kdybychom tu lacinou branku nedostali, vypadalo by to klidněji. Pro diváky to byl atraktivní zápas, ale my nesmíme dostávat tak laciné branky. Je to poučení do dalších zápasů.

Olomoucký Jakub Yunis (v modrém) bedlivě sleduje míč v duelu s Karvinou.

Jaké byly souboje se stopery Dreksou a Rundičem?

Věděl jsem, že jak Dreksič, tak Rundič jsou bojovní hráči, s tím jsem počítal, ale myslím, že jsem to celkem zvládal.

Z posledních sedmi zápasů máte šest výher. Cílem zůstává vydržet ve střední skupině, nebo se posunout do mistrovské, do které vám schází tři kola před koncem základní části jen bod?

Prvotní cíl byla střední skupina, ale jak se to teď vyvíjí, chceme zaútočit na šestku.