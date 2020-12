Královec na podzim dopískal. Bereme to velmi vážně, řekl šéf fotbalu

Jestli to měl být jeho poslední zápas, s kariérou fotbalového sudího se loučil jako „král“.

Královec v úterý večer odřídil zápas Chelsea - Krasnodar (1:1) v Champions League, v nejprestižnější klubové soutěži planety.

A dál? Nejspíš už nic. Pro ztrátu důvěry.

Nelze si totiž představit, že by na jaře v roli rozhodčího pro profesionální soutěže pokračoval. Nelze si představit, že by ho nová komise rozhodčích, která by měla fungovat od ledna, zařadila na listinu pro první a druhou ligu.

V mezinárodních soutěžích by nepokračoval kvůli věkovému limitu.

„Nemáme žádné oficiální a konkrétní informace od orgánů činných v trestním řízení, ale bereme to velmi vážně. Osoby pověřené vedením komise rozhodčích stáhly Pavla Královce ze zápasů profesionálních soutěží do konce podzimu,“ řekl předseda asociace Martin Malík.

Do konce podzimu jsou na programu čtyři ligová kola.

„Pokusíme se získat oficiální informace. Jakmile je budeme mít, k řešení celé věci se vrátíme. V tuto chvíli platí, že rozhodčí Královec nebude nominován k utkáním,“ podotkl Malík.

Pětačtyřicetiletý sudí, dlouhodobě česká jednička na mezinárodní listině, se zdiskreditoval podivnými hovory s Berbrem, které zachytily policejní odposlechy.

„Jenom jednoduše, jenom jednu politickou věc potřebuju, jo? Ty to pochopíš. V pondělí byl za mnou Pepa Krula.“

Korupční aféra kolem Romana Berbra Zprávy, rozhovory, komentáře

Josef Krula je bývalý sudí, pracoval jako člen komise rozhodčích a nyní je zaměstnancem Sparty, kde figuruje jako sportovní manažer. V minulosti působil i coby mezinárodní sekretář klubu.

„Jenom ho potřebuju, ho pozdravuj potom. A ze zbytku udělej suchej záchod,“ pokračoval Berbr.

Královec do telefonu odpověděl, že požadavek chápe a reagoval s tím, že „jim to nedělá problém“. A dodává: „Ať mají o čem psát.“

Sparta tehdy 1. července pohárové finále vyhrála 2:1, po šesti letech získala trofej.

Triumf v poháru jí později díky souhře okolností a výsledků v závěru minulé sezony Evropské ligy zajistil přímý postup do základní skupiny.

Tu si na základě svého ligového postavení a úspěšné kvalifikaci později vybojoval i Liberec.

Královec v utkání udělal jednu hrubou chybu, když po půlhodině za bezbrankového stavu nevyloučil sparťana Martina Frýdka za nesportovní chování.

Za došlápnutí na ležícího Tomáše Malínského i po zhlédnutí záznamu na monitoru na hřišti ho napomenul jen žlutou kartou. Chybu uznal až druhý den po finále.

„Chybně jsem u monitoru na hrací ploše posoudil intenzitu přestupku. Ze svého pohledu na hrací ploše jsem si zprvu myslel, že bezprostředně po sobě došlo ke dvěma přestupkům vůči Malinskému, nejprve k jeho podražení a vzápětí k zákroku Frýdka. Druhý zákrok jsem přitom vnímal tak, že šlo spíše o nezaviněný kontakt Frýdka s Malinským,“ vysvětloval.

Ve světle posledních událostí se zpětně jeho pochybení dá vnímat různě...

Jde o zatím nejkřiklavější zprávu vyplývající z Berbrovy kauzy, ve které je spolu s bývalým místopředsedou fotbalové asociace obviněno kvůli údajnému ovlivňování výsledků druhé a třetí ligy dalších devatenáct osob.

Berbr a Roman Rogoz, sportovní ředitel Vyšehradu, kolem kterého se nekalé praktiky měly točit zejména, zůstávají ve vazbě.