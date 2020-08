Musíme zlepšit finální fázi, ví budějovický Brandner. Proti Táborsku zaskočil na hrotu

Jak jste se cítil v útoku?

Už jsem tam kdysi párkrát hrál, takže mi to nevadilo. Soupeř bránil blízko u sebe, zůstal zalezlý na vápně a my nemohli dostat míč nahoru. Chyběly i centry ze stran. Přišly za poločas asi jen dva a já měl být v prostoru, kde jsem bohužel nebyl.

Odehrál jste první dějství, které jste vyhráli 1:0, ale šancí moc neměli.

Nebylo to podle našich představ. Byli jsme na míči, drželi jsme je u vápna, ale chyběla nám finální fáze. Zakončovali jsme asi jen dvakrát. Naopak soupeř zahrozil z několika brejkových situací po našich chybách.

Hrála roli i únava z náročných tréninků a vedra, které při zápase panovalo?

Horko je poslední dny pořád, takže to už ani nevnímáme. Únavu člověk cítí, ale už to není takové jako na začátku. Máme ještě trochu těžké nohy, do týmu přišli noví kluci, takže si všechno sedá.

Ve zkrácené a časově posunuté přípravě sehrajete celkem jen čtyři zápasy. Stačí to?

Myslím si, že ano. Minulá sezona byla kvůli koronaviru nebývale dlouhá. Takže ani tolik přáteláků v létě není třeba.

Dnes vyrážíte do Rakouska na soustředění. Těšíte se? Čekají vás dva těžké zápasy s SKN St. Pölten a Red Bull Salzburg.

Jasně. Úroveň soupeřů je vysoká, tak jsme zvědaví, jak budeme připravení a jak jim dokážeme čelit.

Vaše povedené výsledky z minulé sezony jsou zavazující pro nadcházející ročník. Uvědomujete si to?

Chceme navázat tam, kde jsme loni skončili. To znamená, že by nás znovu lákala horní polovina tabulky. Ale odešla řada kluků, místo nich přišli noví. Uvidíme, jak si naše hra sedne.

Na konci minulého týdne se k týmu připojil Jaroslav Drobný, 40letý veterán ve vaší brance. I když s Táborskem nechytal, je znát jeho přítomnost v kabině?

Určitě. Jarda je svůj, ale je to velká a respektovaná osobnost. Jsme rádi, že pokračuje dál.

S Plzní jste si vyzkoušeli otevřený fotbal, kdy jste nebyli tak často u míče. Proti Táborsku jste naopak diktovali tempo zápasu. Může se hodit, že si vyzkoušíte různé scénáře zápasu?

Jasně. Je to užitečné a můžeme s tím v přípravě pracovat. Když to v lize nastane, abychom věděli, jak se hraje do plných.

Myslíte si, že až dorazí hrotový útočník, bude tým dobře připravený na ligu?

To nedokážu říct. Ve finální fázi nám chybí maličkosti, které musíme zlepšit.