Budějovický gólman Vorel: Chci ukázat, že na první ligu mám

Vnímáte, že do vás klub vkládá velkou důvěru?

Určitě. Jsem rád, že mě Budějovice oslovily. A udělám všechno pro to, abych jim důvěru splatil.

Drobný se připojil k týmu ve čtvrtek. Těšil jste se na něj?

Jasně. V kabině se o něm často mluví, je to osobnost. Těším se, až ho pořádně poznám a udělám si na něj svůj názor. A jsem zvědavý, jak budeme spolupracovat.

Může vás bývalý reprezentační gólman dostat během jedné sezony na vyšší úroveň?

Věřím, že ano. I proto jsem se rozhodl do Dynama jít. Hned jsme spolu mluvili po telefonu. Jeho zkušenosti budou velmi cenné.

Na jihu Čech končíte svůj třetí týden. Jak se vám zde líbí?

Je to každý den lepší. Musím poděkovat klukům, jak mě přijali do kabiny. Už se těším, až začne soutěž.

Letní příprava Jak se jednotlivé týmy chystají na novou sezonu

Nový ročník odstartujete 22. srpna od 16.30 hodin doma proti pražské Slavii. Bude to pro vás speciální, když jste vyrůstal ve Spartě?

Samozřejmě. Sparťan jsem odmala, je to motivace navíc. Ale je celkem jedno, s kým začínáme. My sami musíme být dobře připravení, aby se nám dařilo.

Sparta vás vychovala, byl jste poměrně dlouho v kádru, ale v A týmu jste nikdy nechytal. Mrzí vás to?

Trochu ano. Spartu jsem opustil po dlouhé době, ale nikdy pro mě ta pravá šance v áčku nepřišla. To se v životě stává. Už jsem v hlavě přepnul, že jsem hráčem Budějovic, se kterými chci udělat úspěch.

Byl pravý čas vydat se na novou štaci?

Těžko říct. Pokud bych ve Spartě dostal smlouvu a bylo by to pro mě přijatelné, tak bych asi zůstal. Ale v dané situaci bylo pro mě nejlepší jít do Dynama.

Poslední dva roky jste chytal za slovenskou Senici, kde jste nastupoval celkem pravidelně. Jaké to pro vás byly sezony?

Byly to takové turbulentní roky. V Senici se měnili trenéři i majitel. Ale vypracoval jsem si k městu i klubu velmi vřelý vztah. Díky tomuto angažmá jsem se dostal do českého ligového týmu.

Přestupy v létě 2020 Jak se mění jednotlivé kádry

Už si budujete vztah i k Českým Budějovicím?

Město je krásné, ale už jsem ho trochu znal dřív. Babičku s dědou mám v Dobříši u Příbrami, takže to je na jih kousek. Těším se, až s přítelkyní víc poznáme město i kraj.

Smlouvu v Dynamu jste podepsal na tři roky. Chcete se co nejdříve vypracovat v ligového gólmana?

Ano. Chci ukázat, že na to mám a šanci si zasloužím. Čím dřív se mi povede dostat do ligy, tím budu radši.