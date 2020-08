Čest i závazek. Zvládne stoper Králik nahradit v obraně Budějovic Sivoka?

Cítíte se na to, abyste Sivoka zvládl nahradit?

Takového hráče je velmi těžké nahradit. Tomáš byl nesmírně kvalitní, reprezentant. Je pro mě čest, že si klub vybral mě na jeho místo. Budu se to snažit oplatit. Ale na druhou stranu si to nechci tolik připouštět, abych nebyl zbytečně nervózní.

S čím přicházíte na jih Čech?

Chci pomoct klubu k další dobré sezoně. Minulý rok si České Budějovice jako nováček ligy vedly velmi dobře. A svými výkony budu dělat maximum pro to, aby se dařilo i nadále.

Kdo vás oslovil z českobudějovického Dynama?

Poprvé jsem se o této možnosti dozvěděl od mého agenta. Pak mi volal trenér Horejš. Představoval mi vizi klubu a bylo znát, že o mě má velký zájem. To mě potěšilo a nakonec asi i rozhodlo.

Vybíral jste z více nabídek?

Měl jsem možnost jít do různých exotičtějších zemí. Ale možná že i aktuální situace ve světě napomohla k tomu, že jsem šel ze Slovenska do sousední země. Přece jen dnes nevíte, jak to s koronavirem bude.

Celou dosavadní kariéru jste strávil v Žilině, kde ale místní klub upadl na začátku pandemie koronaviru do likvidace a o práci přišli všichni hráči. Jak jste to bral?

Ze začátku to pro všechny bylo překvapení. Nikdo to nečekal. Výplaty chodily včas, všechno bylo v pořádku. Nemůžu na Žilinu říct špatné slovo. Mrzelo mě to, ale už bych to ani moc nechtěl řešit. Každý konec vždy znamená nový začátek. Čeká mě první angažmá jinde než v Žilině a jsem na to hodně zvědavý. Mám zároveň i velká očekávání.

Spojil jste se s Lukášem Jánošíkem, bývalým spoluhráčem ze Žiliny a zároveň také novou posilou Budějovic, který už je na jihu několik týdnů?

Ano. Bavili jsme se o podmínkách v klubu i jak to tady funguje. A Lukáš mi příchod rozhodně doporučil.

V první slovenské lize jste odehrál přes 100 zápasů. To je na 25 let solidní číslo.

Je to dané i tím, že ve slovenské lize se dává hodně prostoru mladým hráčům. Od mladého věku jsem celkem pravidelně nastupoval a dostal se přes stovku startů. Jsem za to rád a chci jich hodně přidat i v Česku.

Nejvyšší česká fotbalová soutěž se považuje za kvalitnější, než je ta slovenská. Berete to jako novou výzvu?

Určitě. Budu na sobě muset pracovat, abych se zlepšil. A těším se a doufám, že tu výzvu splním.

Vám je 25 let. Další budějovičtí střední obránci jsou ještě mladší – Lukáši Havlovi je 24, Maksymu Talovierovovi 20. To vypadá na mladou stoperskou dvojici.

Vím o tom. Možná je to fráze, ale myslím si, že věk nerozhoduje. Klíčové jsou výkony na hřišti.