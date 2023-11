Bylo to od nás takové nijaké, smutnil pardubický brankář Budinský po Zlínu

„Byl jsem v protipohybu, už jsem nemohl zareagovat,“ konstatoval Budinský po utkání. „Jinak by to asi moc těžké na chycení nebylo,“ potvrdil.

Po těsné domácí porážce, jež Východočechům ve Fortuna lize výrazně zkomplikovala situaci, byl zkušený gólman notně zklamaný.

„Ten zápas jsme všichni chtěli zvládnout, v tabulce jsme s mohli posunout někam jinam a být klidnější. Ale zase jsme tam, kde jsme byli,“ litoval 30letý Slovák.

Pardubice, v průběžném pořadí třinácté, toho před vlastními fandy dopředu nabídly zoufale málo.

„Je třeba tu hrát jinak, tlačit se víc do střel, vypracovat si víc šancí. Zlín sice bránil dobře a snažil se hrát na brejky, ale my zkrátka musíme přidat a za góly víc jít,“ řekl Budinský.

Ve finální fázi to je (nejen) podle něho v podání Pardubic už delší dobu trápení.

„Omíláme to zápas co zápas. Máme míč v držení, zajímavé akce, ale na posledních třiceti metrech nám to nejde. Neumíme tam poslat nějaký centr, nikdo to nezkusí jeden na jednoho, abychom se probili do zakončení. To nás sráží. Ale jsme v tom všichni společně,“ poznamenal.

Branka, kterou jeho mužstvo schytalo doslova do šatny, psychiku domácích dost nalomila.

Lukáš Bartošák (na zemi) se snaží zastavit pronikajícího Kryštofa Daňka z Pardubic.

„Pak se rozehrálo se a sudí pískal konec poločasu... Tím víc to mrzí. Byl to hloupý gól,“ smutnil Budinský.

O přestávce se vývojem zaskočený mančaft hodlal vzájemně znovu nabudit, jenže tenhle záměr se minul účinkem.

„V kabině jsme věřili, že to ještě otočíme. Nabádali jsme se, že se tam musíme víc tlačit, zjednodušit hru, kopnout to za jejich obránce. Zlínští stáli u sebe a moc jsme nevěděli, jak se tam jinak dostat. Chtěli jsme dát vyrovnávací gól a pak případně rozhodnout. Bohužel se to nepodařilo a nemáme ani bod,“ pokračoval brankář.

Přitom předtím v Českých Budějovicích Pardubičtí po rychlé trefě Zlatohlávka z 9. minuty zcela kontrolovali dění na trávníku a nic nenaznačovalo, že by slibný náskok neměli ustrážit. Jejich výkon byl naprosto suverénní.

„V Budějovicích jsme odehráli fakt výborný zápas. Byli jsme tam všude včas, agresivní, soupeř neměl žádnou větší šanci. Celý tým hrál skvěle. Teď to ale bylo špatně. Doma musíme vyhrávat víc soubojů. Dávat balony do vápna, tam se rozhoduje,“ srovnával Budinský.

Duel se Zlínem tak i pro něho představoval nepříjemný šok.

„V týmu po Budějovicích panovala dobrá nálada, v tréninku všechno sedělo. Myslel jsem, že to ustojíme, a byl to úplný opak. Sám nechápu, čím to bylo,“ kroutil hlavou. „Mrzí mě, jak jsme k tomu zápasu přistoupili. Ne snad, že bychom do toho neměli dát všechno, o to asi každý usiloval, ale přišlo mi to takové nijaké,“ doplnil.