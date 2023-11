Euforie, rozplýval se mladý zlínský hrdina. Prvním gólem kariéry rozhodl

Pochopitelně to byla jeho premiérová trefa ve Fortuna lize.

„Velkou roli tam hrálo štěstí, odrazilo se to od obránce Kukučky do protipohybu gólmana Budinského,“ komentoval teprve 19letý mladíček svou branku.

„Ale to k tomu patří - musíte tomu jít naproti. Je to nepopsatelný pocit; dát gól v lize byl vždycky můj sen. Je to euforie a ještě nám to přineslo vítězství,“ rozplýval se.

A už přemítal nad tím, jak ho oškube klubový pokladník.

„Přesnou částku ještě nevím, ale kluci už se mi v kabině smáli, že to bude drahé,“ poznamenal s tím, že svůj dres věnoval na památku sestře, jež mu při klání v Pardubicích držela pěsti v hledišti.

Triumfu, který zlínské Ševce poslednímu soku v tabulce přiblížil na pouhé tři body, si nesmírně vážil.

„Prvních 30 minut bylo těžkých, skoro vůbec jsme nedrželi balon. Ale potom jsme se do toho dostali a tým pracoval sebevědomě, drželi jsme pospolu a zvládli to,“ oddechl si. „Nebyl to zápas jen o tři body, ale o šest.“

Pravdou ovšem je, že domácí sice měli balon ve své moci, nicméně jejich snahy o útočení byly platonické. Jakmile se dostali do vápna, hned se z něj sami vyhnali, šance v podstatě žádné.

„Naše taktika byla hlavně obrana,“ přiznal Bužek. „Chtěli jsme hrát kompaktně, nenatahovat hřiště. A to se nám dařilo, Pardubice se k nám moc nedostávaly. Tohle fungovalo, jenže hrát bez balonu je dost těžké,“ řekl.

Hráči Zlína se radují z gólu Alexandra Bužka proti Pardubicím.

Jeho direkt těsně před přestávkou však Pardubice dokonale umrtvil.

„Dostat gól do šatny, jako se to stalo domácím, je pro každý tým velmi nepříjemné. Zvlášť, když nad námi tu první půlhodinu dominovali. Nám ta branka naopak psychiku určitě zvedla a pomohlo nám to i k dobrému vstupu do druhého poločasu,“ pochvaloval si Bužek.

V řadách Východočechů postupem doby rostla nervozita, čehož se Zlínští snažili co možná nejlépe využít.

„Pardubice pak byly pod obrovským tlakem a ani jejich fanouškům se to nelíbilo, což vám taky nepřidá,“ všiml si Bužek.

Ševci tak Pardubice přemohli už potřetí z posledních čtyř vzájemných duelů, z toho podruhé za sebou venku.

„Nějak na ně umíme. Ale netuším, čím to je. Možná novým stadionem?“ uvažoval Bužek.

Nula v pardubické CFIG Areně byla už třetí Zlína v řadě, započítáme-li i MOL Cup. Podle Bužka měla na zpevnění donedávna děravé defenzivy zásadní vliv změna na trenérském postu, kdy Pavla Vrbu nahradil Červenka.

„Prospělo nám to, i proto, že pana Červenku většina z nás zná. Ve Zlíně hrával, vídal i otce nás odchovanců,“ sdělil Bužek.

Červenka zase po Pardubicích zahrnul komplimenty jeho.

„Buža je velmi talentovaný mladý kluk, který je čím dál lepší. Je povahově čistý a ohromně pracovitý. Fotbalu dává všechno. Hrál by tady i tehdy, kdybychom měli k dispozici Janetzkého. Za Olomouc a Baník si to zasloužil,“ uvedl Červenka. „Není to jen defenzivní hráč, umí i dopředu. Přečíslit, dát průnikovou přihrávku. Přeji mu hlavně zdraví, ať dál maká jako doteď,“ vzkázal kouč.