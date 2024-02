Bude fajn, když Slavia ještě nezrychlí, směje se trenér Pardubic Kováč

Nemůže nastoupit vykartovaný Pablo Ortiz a kvůli hostovačce od sešívaných si nekopnou ani další beci Marek Icha s Denisem Halinským. Na tribuně bude pak sedět i gólman Antonín Kinský, který je taktéž zapůjčený ze Slavie.

„V kádru ale máme spoustu kluků, kteří čekají na svou šanci a vlastně se mohou taky svézt na té naší pomyslné vlně. Budeme bojovat a zkusíme uhrát co nejlepší výsledek,“ slíbil pardubický trenér Radoslav Kováč.

Na stoperu se tak poprvé na jaře představí dvojice Denis Donát – Ondřej Kukučka a hodně prostoru dostanou i Michal Surzyn či Martin Chlumecký.

Jak se do brány těší Viktor Budinský, který si v lize zachytal naposledy v listopadu proti Jablonci (1:2)?

Na Viktora se můžeme spolehnout, chytá dobře celou dobu. Má za sebou skvělou přípravu, a když nemůže chytat Tonda, tak ho vždycky zastoupí na výbornou. Náš tým teď nemá určenou jasnou jedničku, to vám všichni potvrdí, prostor si zaslouží oba gólmani.

Co vás na hřišti Slavie čeká?

V domácím prostředí je úžasná, neskutečně silná. Čeká nás vysoká intenzita a hrozně moc balonů a centrů do vápna. Bude to pro nás opravdu velká výzva, už jen kvůli té zmíněné absenci kluků ze Slavie.

Pražané na začátku jara bodují, ale minimálně proti Jablonci (4:3) a Zlínu (1:1) nebylo jejich rozpoložení úplně ideální.

Slavia má vždy po přípravě pomalejší rozjezd, ale pak nabírá na obrátkách a stupňuje svoji výkonnost. Těšíme se na to a budeme rádi, když soupeř ještě zůstane pomalejší (směje se).

Rychlejší by naopak měl zůstat Tomáš Zlatohlávek, který vás teď táhne. Začátek měl těžší, je konečně tím útočníkem, kterého Pardubice potřebují?

Neustále na sobě pracuje, daří se mu i v tréninku, takže si svoji aktuální pozici zaslouží. Dal šest gólů z devíti zápasů, což je procentuálně velmi slušné. Navíc s sebou strhnul i pětigólového Kryštofa Daňka a tlak trochu spadl i z Ládi Krobota (3) a Míši Hlavatého (1), na kterém všechno stálo.

Tlak asi spadl z celého týmu. Nepřekvapil vás takhle dobrý start jara?

Věděl jsem, že díky té poslední podzimní výhře nad Libercem (2:0) budeme mít skvělou přípravu. Byl jsem pak v očekávání, jak zareagujeme na vstup do ligy, ale je ozkoušené, že zimní pauza týmu prospívá hodně. Sedm bodů je skvělých, ale nic rozhodně není hotové.

V úplném závěru přestupního okna Pardubice sehnaly dvacetiletého útočníka Mohammeda Yahayu z Opavy, kde ale Nigerijec ještě na jaře zůstane.

Dlouhodobě jsme hledali hráče podobného typu. Nemáme žádného vysokého útočníka, který je v naší lize potřeba. Podařilo se nám na něj získat dostatek informací, skauting odvedl dobrou práci.