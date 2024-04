Ne, ne a ne. Ani na pátý pokus Pardubice doma nezvítězily

„K bodu jsme se nakonec nedostali, to nás mrzí, je to komplikace. Uděláme vše, abychom uspěli příště na Bohemce,“ předeslal Kováč. „Když za celé jaro nevyhrajete doma, je to problém. Spousta červených karet, neproměněné šance, inkasované góly ze standardek. I s Boleslaví takový rozhodl,“ připomněl trenér Východočechů.

Ale popořadě. Hostující Boleslav do utkání vlétla jako vítr, pardubická obrana dlouhé minuty nevěděla, kde jí hlava stojí. Ladra, Solomon, Jawo nebo Kušej o sobě měli dokonalý přehled, vtipně kombinovali, dobře se pohybovali a často dávali na odiv individuální techniku.

Nejprve skóroval skvělý Ladra, který byl v tomto klání nejsilnějším pístem z města motorů. Už v 7. minutě jej našel z pravé strany přesnou přihrávkou Solomon a boleslavský snajpr neměl sebemenší potíž s uklizením balonu do sítě.

Mužstvo trenéra Davida Holoubka si vytvářelo i další šance, ovšem ujal se až roh Ladry ve 37. minutě, po němž pohodlně hlavičkoval nikým nehlídaný Jawo.

„Naoko to asi vypadalo velice líbivě, ale i přesto jsme vedli jen 2:0...,“ shrnul kouč Holoubek ofenzivní manévry Boleslavi před pardubickou bránou, které měly místy vyloženě charakter „průchoďáku“. „Chtěli bychom v tom být ještě efektivnější. Jawo sehrál velmi slušný part na pozici číslo 9, kluky dobře podporoval. Ale byla to celotýmová hra. Můžeme se bavit útoku, ovšem ten je závislý na servisu od obranné řady a tak dále. Byli jsme každopádně nastavení na výhru.“ Pardubice zkraje duelu skutečně hrály páté housle, nicméně i ony měly obrovské příležitosti. Solil však sám před brankářem Boleslavi Mikulcem vysoko přestřelil břevno a Halinský minul po centru Daňka z jasné pozice, jeho křížná hlavička prosvištěla podél pravé tyče.

„V takovém utkání to potřebuješ proměnit. Kdyby Tomáš Solil srovnal, vypadalo by to jinak. Hali to dá z malého vápna taky vedle... V té zkušenosti v zakončení nás Boleslav vycvičila,“ uznal trenér Kováč.

Po pauze se Pardubičtí do hry přece jen dostali. Mimo jiné vystrčili víc dopředu Ichu a získali tím alespoň nějaký opěrný pilíř v blízkosti vápna. Právě Icha navíc v 54. minutě po perfektní kolmici od obránce Mareše snížil, když kolem pravé ruky obstřelil Mikulce.

„O přestávce jsme už museli zareagovat. Ztráceli jsme míče, i když jsme nebyli pod tlakem. Hráli jsme, jako by se nemohlo nic stát. To mi vadilo,“ neskrýval Kováč. „Posunuli jsme to, Mára Icha dal branku, po pauze se zlepšil. Ale jsem zklamaný ze zkušenějších, byť mladých hráčů, co ligu nehrají prvním rokem. Čekal jsem od nich daleko víc. Byly tam některé podprůměrné výkony. Ale nechci nikoho jmenovat, protože jsme tým,“ dodal trenér.

Pesimistou však před boji ve skupině o udržení určitě není, byť 13. Pardubice propásly příležitost zase odskočit od barážové 14. příčky.

„I tak věřím, že to zvládneme, zažili jsme horší věci,“ řekl Kováč.