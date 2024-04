Zlín má bod, který ho netěšil. Pro nás je zlatý, říká pardubický Kováč

„Jsme zklamaní. Byl to přímý konkurent. Mohli jsme se na ně dotáhnout. Ale třeba bude mít na konci nějakou cenu,“ přál si střelec zlínského gólu Vukadin Vukadinovič, který v 18. minutě proměnil tři pardubické hráče v solné sloupy a Kinskému v bráně nasadil jesle.

Mohla to být i vítězná trefa, kdyby na začátku druhého poločasu zlínský kapitán Simerský ve skluzu nezablokoval smolně rukou míč ve vápně. Do té doby neviditelné Pardubice ze své první a za celý zápas také jediné vyložené příležitosti srovnali, trefil se Hlavatý.

„První poločas byl z naší strany perfektní. Jenže chyběla druhá branka. Věřím, že bychom to pak dotáhli do vítězství. Penalta nás srazila. Byla to rána,“ líčil Vukadinovič.

Vyrovnání totálně otočilo kormidlem utkání. Najednou dominovaly Pardubice, domácí nestíhali.

„Začali jsme hrát hru Zlína, musel dobývat, měli málo prostoru. Ale ve finální fázi jsme neměli kvalitu,“ uznal hostující trenér Radoslav Kováč, který se po dvouzápasovém trestu vrátil do víru dění. „Každý bod je dobrý a pro nás zlatý,“ cenil si hlavně toho, že Pardubice udržely Zlín na distanc.

Na Letné si naopak dobře uvědomovali, že propásli velkou šanci, jak ještě před rozdělením soutěže uniknout z barážové příčky.

„Každá ztráta doma bolí, je špatná. Nedokážeme odehrát zápas vzadu s nulou. Být každou minutu koncentrovaný, důsledný,“ štve trenéra Bronislava Červenku, že jeho tým na jaře ani jednou neudržel čisté konto.

Zvláště když oba týmy (Budějovice, Karviná) za ním o víkendu bodovaly.