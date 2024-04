Pardubický trenér Kováč před Boleslaví: Rádi bychom si doma vylepšili bilanci

i. Ta je v podzimním prvním vzájemném zápase na svém hřišti díky gólu Vasila Kušeje zkraje druhé půle porazila 1:0.

„Bude to jiné,“ přisvědčuje ke srovnání s předešlými koly Radoslav Kováč, kouč pardubického FK. „Boleslavští hrají o šestku, o poháry. Mají velmi kvalitní tým a víc zkušených hráčů než Zlín nebo Budějovice, vhodně poskládaný na to, aby hráli nahoře,“ pokračuje.

Východočechy ovšem čeká poslední zápas v základní části před vlastními fanoušky a tomu by mělo odpovídat i jejich snažení na place.

Pardubice – Boleslav Neděle 15.00 online

„Víme, kolik vítězství jsme tu slavili — moc jich nebylo, co si budeme povídat,“ konstatuje kouč Kováč. Konkrétně na jaře nula. „Apeloval jsem proto na kluky, že by bylo dobré se s touhle fází sezony rozloučit solidním výkonem a ideálně tříbodovým ziskem.“

Minule při porážce 1:2 od Teplic v sestavě Boleslavi scházel jak Kušej, tak i další opory Matějovský a Júsuf, ovšem Kováč počítá, že v Pardubicích nastoupí.

„Kušej nehrál kvůli kartám a Matěják byl myslím nemocný. My se vždy se chystáme na soupeře v nejsilnějším možném složení, tak by to podle mě mělo být,“ říká.