Kováč před derby s Hradcem: Ať vyhrajeme. Třeba i tím nejošklivějším gólem

Pardubice totiž nemají prostor sledovat nic jiného než tabulku a výkony na hřišti. Po třech prohrách v řadě jim stále patří poslední místo. Díky ztrátám předposledního Zlína jsou sice pořád na dostřel, potřebují však nutně zabrat.

„Víme, v jaké jsme situaci. Nevyšly nám tři zápasy v řadě a musíme udělat všechno pro to, abychom se nakopli. Kvůli sobě i kvůli lidem, kteří nám přijdou na stadion fandit,“ slíbil Kováč.

Jak si v lize vedou Pardubice a Hradec 24. kolo 18. a 19. března

Hr. Králové – Sparta 0:2

Pardubice – Teplice 3:1 25. kolo 2. dubna

Teplice – Hr. Králové 1:0

Jablonec – Pardubice 1:0 26. kolo 8. a 9. dubna

Brno – Hr. Králové 1:2

Pardubice – Sparta 0:2 27. kolo 16. dubna

Hr. Králové – Budějovice 2:1

Brno – Pardubice 2:1 28. kolo dnes

Pardubice – Hr. Králové 16.00 Předchozí vzájemný zápas:

14. kolo 29. října

Hr. Králové – Pardubice 1:3

Góly: Kubala – Janošek 2, Černý

Snad již tradičně bude v CFIG Areně opět vyprodáno. Nemá smysl rozebírat, jak velkým zápasem derby mezi Pardubicemi a Hradcem pro oba týmy je.

Tentokrát však bude minimálně pro domácí možná přece jen ještě o něco šťavnatější. Hraje se právě na Letním stadionu, kam se derby vrací po čtyřiašedesáti letech. Naposledy zde k němu došlo 12. září 1959, tehdejší Dukla Pardubice porazila Spartak Hradec Králové 3:1. Dorazilo 15 tisíc lidí a za Hradec nastoupil třeba Jiří Černý, dědeček v úvodu zmíněného současného útočníka Pardubic Pavla Černého.

„Návrat derby na pardubický stadion je určitý závazek, ale tím je pro nás vlastně každé utkání. Jednoznačně cítíme, že jde o obrovské utkání pro celý region,“ uvědomoval si Kováč. Pardubický klub před ním v Paláci Pardubice připravil několikadenní klubovou výstavu, která vyvrcholila čtvrteční autogramiádou kompletního týmu.

„Moc pěkná akce. Posunuli jsme trénink na odpoledne, aby klukům všechno navazovalo. Je to jejich práce a povinnost, tyhle mediální věci jsou velmi důležité. Máme nový stadion, chodí na nás hodně lidí, takže je radost pro ně něco takového pořádat,“ líbilo se Kováčovi.

S o něco menším zápalem už ale hovořil o posledních prohrách svého týmu. Pardubice postupně nestačily na Jablonec (0:1), Spartu (0:2) a brněnskou Zbrojovku (1:2).

„Na Spartu jsme kvalitativně neměli, ale zbylé zápasy jsme si prohráli sami. Před minulým derby to bylo podobné. Prohráli jsme s Brnem (1:3) a nikdo nám nevěřil. Derby jsme ale zvládli a pak jsme ještě remizovali s Plzní (1:1). Víme, že jsme se teď od dobrých výkonů trochu odklonili, ale tak to prostě je. Nemáme tým na to, abychom vyhráli deset zápasů v řadě, i když by si to všichni přáli. Ale na udržení ligy si věříme,“ vyhlásil Kováč.