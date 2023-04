Pardubický trenér Kováč: Jsem ten, kdo zvedne hlavu jako první

Mohl po domnělém faulu Zbrojovky ve vápně stav srovnat. Avšak rozhodčí Pavel Orel, jenž nejdřív bez váhání penaltu nařídil, ji po poradě s videem odvolal. Brnu tím zůstalo těsné vedení 2:1 až do konce. Po třech porážkách v řadě tak poté, co v týdnu na lavičce Brna nahradil Richarda Dostálka, jeho nový kouč Martin Hašek zažil vítěznou premiéru.

„Když to pískl, tak jsem byl trochu v euforii, že můžem získat bod, ale já tohle neřeším. Penalta asi nebyla, když ji odvolal, neviděl jsem to. Soustředím se na věci, které můžu ovlivnit. To je chyba Robina Hranáče, která mě mrzí,“ říkal na pozápasové tiskové konferenci trenér Pardubic Radoslav Kováč.

Hranáč totiž ve 47. minutě u rohového praporku zbytečně daroval balon soupeři a ve vápně se pak přes stopera Tomáše Vlčka prosadil brněnský Jakub Řezníček. Ten se postaral i o druhou trefu domácích a stal se stejně jako loni v Ďolíčku katem Východočechů. Tehdejší výhru Zbrojovky 3:1 zařídil rovnou hattrickem.

„Tři body jsme Brnu darovali nesmyslnou chybou před prvním gólem a ten druhý to samé, tam zase Řezňa dostal zbytečně moc prostoru. Je to střelec a daří se mu,“ uznal Kováč. „Hranáčovi zápas vůbec nevyšel, musíme si s ním sednout a nastavit mu hlavu, v Brně to bylo hodně o něm,“ dodal.

Další nepotrestané zaváhání soupeřů

Je to nepříjemné i proto, že Pardubice znovu nedokázaly využít sobotní zaváhání Zlína i Teplic. „Prohry našich soupeřů nám samozřejmě pomáhají, ale bylo potřeba v Brně něco uhrát. Chci od týmu vidět daleko větší touhu takové zápasy zvládat. Málo se do všeho tlačíme,“ neskrýval zlost Kováč. Jeho tým tak nadále zůstává poslední a po třech prohrách už v následujícím kole, kdy červenobílé čeká sobotní domácí derby s Hradcem Králové, nutně potřebuje zabrat.

„V pondělí si dáme volno a v úterý zase přijdu připravený bojovat dál. Já jsem ten, který tady zvedne hlavu jako první. Tým to cítí a věřím, že společně Pardubice zachráníme. Ještě zbývá osm utkání a nic není hotovo. Kromě derby s Hradcem máme doma ještě Slovácko a z těch dvou duelů musíme vytěžit maximum,“ prohlásil Kováč.