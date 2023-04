Pardubický trenér Kováč: Inkasovaný gól? Trest, co hrozně bolí

„Byla to obrovská chyba, přišel trest, který teď hrozně bolí,“ mrzelo po utkání Radoslava Kováče, šéfa pardubické lavičky. „Bohužel my takového Chramostu nemáme, chybělo nám lepší zakončení. Je to komplikace, nemáme ani bod,“ pokračoval trenér.

Výsledek je o to smutnější, že pro jeho mužstvo znamená opětovný pád na poslední 16. místo tabulky Fortuna ligy; Teplice totiž po triumfu 1:0 nad Hradcem Králové poskočily zpět na místo 14.a Zlín po deklasování Českých Budějovic 5:1 na 15. Zlínské Ševce proti Pardubicím favorizuje výrazně lepší skóre, vzájemné zápasy mají zcela vyrovnané. „Naštěstí jsme pořád v kontaktu, budeme bojovat a uděláme vše, abychom zůstali v lize,“ řekl Kováč. Na těžkém terénu podle něho byly k vidění zajímavé fotbalové situace z obou stran.

Tomáš Vlček (v popředí) z Pardubic si hlídá balon před Matějem Polidarem z Jablonce.

„Myslím, že jsme měli velmi dobrou přechodovou fázi, jenže na posledních třiceti metrech nám scházela dostatečná kvalita. Hráli jsme hrozně komplikovaně, málo střílíme. Příležitostí jsme měli dost, ale nevyužili: jsme je,“ poznamenal.

Vystoupení Pardubic v Jablonci pochválil jeho kouč David Horejš: „Vyhrál šťastnější tým, strašně si toho cením. Na podzim jsme takové zápasy nedokázali zlomit, ale teď se nám to podařilo.“

Pardubice se nyní budou chystat na střetnutí, které lze určitě i přes jejich honbu za záchranou mezi tuzemskou elitou považovat za svátek. V neděli 9. dubna od 19 hodin totiž v CFIG Areně vyzvou pražskou Spartu, které v soutěži nyní náleží druhá příčka.