Chceme ukázat, kdo je tady šéf, říká pardubický útočník Krobot před derby

Podobný počin by v sobotu zoufale potřebovaly zopakovat. „Všichni do toho půjdeme na sto procent. Když jsem nedávno viděl derby mezi Slavií a Spartou, tak bylo hodně fotbalové. Jsem zvědavý, jak bude vypadat to naše, doufám, že to bude taky o fotbalu. Chceme, aby se hrálo podle nás, potřebujeme určovat tempo hry,“ plánoval v rozhovoru pro klubový web pardubický útočník Ladislav Krobot, kterého na východ Čech zapůjčila Mladá Boleslav.

Pokud se dostane na hřiště, zažije derby mezi Pardubicemi a Hradcem poprvé v kariéře, s obdobně vyhrocenými zápasy má ale i ve svých dvaadvaceti letech zkušenosti. „Vím, že je tady zápas s Hradcem brán jako velké derby, a moc se těším. Jsem odchovancem Slavie, takže taková utkání znám. Mimo hřiště pohoda, na hřišti nenávist. V takových zápasech se cítím úplně nejlépe,“ řekl Krobot.

Za Pardubice už se letos prosadil dvakrát. Naposledy právě na hřišti Brna, kde však jen korigoval na konečných 1:2. Případná třetí trefa by se nejen jemu náramně hodila.

„Jsem rád za každý gól, protože mi pomáhá na psychiku. Doufám, že budu skórovat i nadále,“ přál si Krobot.

V derby se těší na domácí fanoušky. Pardubice proti Hradci opět požene vyprodaný stadion.

„Upřímně jsem překvapený, kolik lidí tady chodí na fotbal. Jsem nadšený a doufám, že my jim to vrátíme. Uděláme všechno, abychom získali tři body a ukázali Hradci, kdo je tady šéfem,“ vyhlásil Krobot.