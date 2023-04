Pardubický kouč Kováč: Se Spartou jsme byli bázliví. Ale nesmíme panikařit

„Chyběla mi tam touha utkání zvládnout, v některých fázích bohužel i u zkušenějších hráčů. Nevím proč, v týdnu před ním kluci byli nažhavení. Ale od první minuty to na trávníku nebylo vidět - byli jsme strašně bázliví. Myslím, že pro některé naše hráče byla intenzita tak vysoká, že to bylo až moc,“ poznamenal Kováč na pozápasové tiskovce.

Jak byste ještě duel s favoritem zhodnotil?

Prvních 30 minut jsme jen čekali na gól. Dopouštěli jsme se hodně ztrát a na začátku jsme hráli každý míč dozadu, takže jsme znovu spouštěli presink Sparty. Pod tlakem jsme to pak kopali nahoru, kde máte minimální šanci něco uhrát, protože soupeři jsou skvělí skokani a hlavičkáři, k tomu rychlí a důrazní. Po té 30. minutě se to trošku zlepšilo, nicméně Sparta pořád hrozila a dala další gól hlavou, ze standardky díky Láďovi Krejčímu. Buďa (brankář Viktor Budinský) tomu třeba mohl pomoct, protože se mi to zdálo, že ten centr letěl dost dlouho, ale to se musím teprve podívat.

Co zbytek zápasu?

Sparta je tak kvalitní, že si pak vedení pohlídala. Navíc zůstala nebezpečná vpředu. Věděli jsme, že se nám Čvaňa (Tomáš Čvančara) i Šulo (Lukáš Haraslín) budou snažit vyskakovat mezi řady a natáhnout nás, ale bohužel jsme tam špatně vystupovali. Stopeři se báli, posun nám nefungoval. Nějaké náznaky útočení byly, ale Sparta vyhrála jednoznačně zaslouženě. Když jsem ji viděl z lajny, tak se mi líbila ještě víc než na videu. Hraje rychle, přesně ví, co chce udělat, a když někdo vystřídá, tak její síla neupadá.

Bezpochyby jste hráče pečlivě připravovali na sparťanské standardní situace. Jak vám bylo po těle, když zkraje střetnutí jeden roh střídal druhý?

Říkali jsme si, že jich musí být co nejméně, a dohromady jich sparťané kopali deset... Láďa Krejčí je v tom skvělý; bránit se to možná nějak dá, ale samozřejmě těžko. Zase si balon perfektně našel. Dal na 2:0 a bylo prakticky po zápase. Možná, že kdybychom déle udrželi stav 0:1, nebo dali nějaký šťastný gól, něco z toho mohlo být. Kluky jsme nabádali, jak na to, ale blbě jsme vystupovali. Hráče od tyček jsme i vysunuli výš, aby byli víc v těch standardkách. Bohužel jsme z toho i přesto inkasovali, stejně jako předtím v Jablonci. Na to se musíme jednoznačně zaměřit, gólů ze standardek dostáváme moc. Nám příští neděli, kdy jedeme do Brna, začíná konec sezony, devítikolové play off. Musíme udělat vše pro to, abychom dobře zregenerovali. Sparta už je za námi, teď budeme hrát o holý život. Dvakrát jsme prohráli — v Jablonci nešťastně v poslední minutě, to beru jako velkou chybu. Sparta však byla jasně nad naše síly.

Budete chtít něco změnit?

Spartu si určitě zanalyzujeme. Ale nejdůležitější bude zachovat klid, nesmíme panikařit. Jdeme zápas od zápasu, tak jak jsme to jaro nastartovali. Už to vlastně platilo i o posledních třech zápasech na podzim. Po Brnu (porážka 1:3) jsme už byli „mrtví“, nikdo nám nevěřil. A pak jsme získali čtyři body. Teď na jaře už 12. Uděláme vše pro to, abychom po těch devíti kolech nebyli poslední. To je náš jediný cíl.