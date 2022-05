Že jsme vedli 2:0? I tak to byly nervy až do konce, upozorňuje kouč Pardubic

Účel světí prostředky. Proto se nelze divit pozápasovému hodnocení jednoho z koučů FK Pardubice Jaroslava Novotného, který po další důležité výhře nad Karvinou pronesl:

„Neříkám, že to byl pro diváka nějaký extra fotbal, ale v tuhle chvíli na to moc nemůžeme koukat. Musíme hrát na to, abychom získali body - což se nám povedlo, takže jsme velice šťastní. Je to další krůček k tomu, abychom se zachránili a vyhnuli se baráži.“

Na těch slovech není co zpochybňovat. Boj „o padáka“ je spíš drsnou zkouškou psychické odolnosti, a přestože ji Východočeši zatím zvládají na výbornou (ve skupině jsou aktuálně druzí), Novotný nijak neskrýval, že ani za nadějného stavu 2:0 už po půli a po vyloučení hostujícího Bartošáka s převahou jednoho hráče v poli mu nebylo do zpěvu. Ačkoli ve srovnání s předešlými kláními v Jablonci a s Bohemians 1905, kdy jeho tým musel až do finálního hvizdu strážit hubené jednogólové vedení, tentokrát (teoreticky) mohl být klidnější.

„Náskok byl větší, ale tohle je vždycky složité. Dostanete branku v 78. minutě, může se stát cokoliv... Přijde střela z dálky, faul a najednou to je 2:2. Nervy jsou až do konce. Nepodařilo se nám přidat třetí gól, přestože jsme si vypracovali nějaké střely, šance, které soupeř neměl. Bylo to pro nás pořád napínavé,“ řekl k tomu Novotný.

Začátek byl dost opatrný, pak se Pardubičtí postupně začali směrem dopředu osmělovat. První gól ze 33. minuty jim přinesl v jinak vcelku nudném poločase krásný moment: Lupač zleva našel ve vápně u zadní tyče nabíhajícího Čiháka, jenž si balon ve vzduchu akrobaticky zpracoval a pak ho zády k bráně poslal přes hlavu o břevno do sítě. Čihák je přitom stoper; v té situaci byste čekali úplně jiného hráče.

„Běží tam 65 metrů a my se na něj nenapojíme. Nechytíme ho a on to tam zázračně nadvakrát dokopne,“ durdil se trenér Karviné Bohumil Páník. „Ekvilibristický gól, pro nás bylo zásadní, že se mu to povedlo takhle proměnit,“ komentoval Čihákovu trefu Novotný.

O chvíli později se Páník musel rozčilovat znovu. Pardubický Lupač se uvolnil, upaloval s míčem sám na bránu a protihráč Bartošák ho stáhl k zemi. Sudí Szikszay nejprve vytáhl žlutou kartu, ale po upozornění VAR se odběhl podívat na monitor a změnil ji na červenou. Domácí Čelůstka z trestného kopu přestřelil zeď a zamířil přesně do levé šibenice.

„Mužstvo prochází obdobím, kdy se všechno obrací proti nám,“ zoufal si Páník. „Dorazí nás červená karta a ještě z toho dostaneme gól, kdy tam gólman zakopne o svoje nohy, nebo nevím, proč tam nedošel. Zase takový trestňák to nebyl,“ vyčítal špatnou reakci svému brankáři Ciupovi.

Druhá inkasovaná branka s hosty zamávala, po přestávce se prakticky na nic nezmohli, za zápas ani jednou nevystřelili mezi tyče.

„My pak už hrajeme tak, abychom neprohráli 0:5, nebo 0:6. Možná kdybychom se utrhli, vstřelili nějaký kontaktní gól a Pardubice trošku pozlobili... Ale to bychom toho chtěli moc, protože ty měly dalších pět střel, které šly těsně vedle,“ podotkl Páník.

Pardubice se primárně snažily nepůjčovat protivníkům míč a občas vyrazily na zteč. Balony ale létaly mimo. Jenom záložník Červ měl takových pokusů v utkání aspoň šest.

„Začátek se mu až tak nepovedl, ale potom to bylo opravdu dobré. Nabízel se, snažil se zakončovat, jenom v pořádku,“ chválil Červa Novotný. „Nejlepší výkon ale myslím podal (kapitán) Honza Jeřábek, který na začátku utkání vybojoval spoustu míčů, držel je a uklidňoval hru obrany,“ vyzdvihl kapitána kouč.

Už v úterý od 19 hodin v Ďolíčku bude s mužstvem čelit Zlínu, který skupinu o záchranu o jeden bod vede.