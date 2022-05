Poločas hrůzy. Zlínští odmítli ligovou jistotu, schytali nakládačku

„Tohle je další komplikace. My se teď musíme co nejlépe připravit na Pardubice, abychom se nemuseli na nikoho ohlížet, a zvládnout to sami,“ komentoval trenér Zlína Jan Jelínek vývoj skupiny o udržení, kterou sobotní výsledky pořádně zamotaly.

Jeho tým sice zůstal na čele, dvě kola před koncem nadstavby je ale jistá pouze jedna věc - sestup beznadějně poslední Karviné.

Zlín se už nemusí obávat předposledních Teplic, pořád se ale může zřítit na barážové 14. místo, odkud na ně klokani ztrácejí rázem jen čtyři body.

„Štve mě nejen tenhle výsledek. Poslední krok se nám opakovaně nedaří udělat,“ zmínil kapitán Václav Procházka nedávné zápasy v Jablonci a Karviné, kde Zlínu proklouzlo vítězství mezi prsty.

Nadstavba nabírá zběsilé tempo. Další možnost se zachránit dostanou Procházka a spol. už v úterý na hřišti Bohemians, kde se střetnou s rozjetými Pardubicemi. A stejně jako v sobotním utkání jim bude stačit ke klidu remíza.

Zlín může zachránit na dálku také Jablonec, pokud doma neprohraje s Bohemians.

„Chceme si to uhrát sami,“ pronesl Procházka. Případná porážka a vítězství Pražanů by znamenaly, že se rozhodne až v závěrečném domácím utkání s Peltovým Jabloncem. A to je scénář, jehož se chtějí ve Zlíně vyvarovat za každou cenu.

Jablonec je jeho neoblíbeným soupeřem. Od návratu do ligy ho neporazili ani v jednom ze 14 zápasů! Podobně tristní bilanci vykazují fotbalisté Fastavu také proti Bohemians.

Doma je zdolali naposledy v dubnu roku 2003 a v aktuální sezoně s nimi prohráli všechny tři duely. A to se klokani zmohli dohromady jen na sedm vítězství.

„I když na statistiky nevěřím, něco na tom bude. Z hráčů jsem cítil, že si na Zlín věří,“ prohodil trenér Jaroslav Veselý, který se na lavičce hostů dočkal první ligové výhry na sedmý pokus.

„O špatné sérii proti Bohemce jsem se dozvěděl až před zápasem. Pravděpodobně nám nesedí, jsou běhaví, důrazní,“ uvedl Jelínek.

Jeho tým ale umetl klokanům cestu k snadnému vítězství laxním vstupem do zápasu. Zatímco před týdnem vedl v poločase nad Teplicemi 3:0, s Bohemians prohrával 1:4. „Nezachytili jsme začátek, výsledek se pak těžko honí,“ podotkl Jelínek.

Už ve druhé minutě pustila domácí obrana do tutovky Hronka, varování však nezafungovalo. Od 12. do 39. minuty inkasoval Zlín čtyřikrát. Do čeho hosté kopli, to skončilo v síti nešťastného Rakovana. „Byli jsme nedůslední, nedohrávali jsme situace. Každou naši chybu potrestali,“ viděl Procházka.

První dva góly dostal Zlín po standardních situacích od volných hráčů. Třetí si dal sám stoper Vraštil, který po sezoně odchází do Olomouce. Čtvrtý zavinil kiksem v rozehrávce Conde, který nechtěně asistoval také u druhé branky klokanů.

„Udělali jsme více chyb než za posledních deset kol,“ nechápal Jelínek. Přesto všechno mohl Fastav výsledek klidně otočit. Jen v první půlce měl Dramé tři vyložené šance, na 1:3 paradoxně snižoval střelou zpoza vápna.

Po pauze jeho roli vrchního „paliče“ převzal střídající Reiter, který měl ve vápně čtyři nadějné střelecké pozice, přičemž dvakrát šel sám na brankáře. „Valeš to zavřel,“ ocenil Jelínek galapředstavení soupeřova gólmana.