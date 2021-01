Jdeme vyhrát, vyhlašuje před Budějovicemi pardubický gólman Boháč

„Budějovice měly horší začátek soutěže, ale pak se začaly zvedat. Čeká nás těžký soupeř (v přípravě Dynamo porazilo pražskou Spartu 1:0), hrajeme však doma a jdeme vyhrát,“ velí Boháč.

Pardubice vs. České Budějovice Online reportáž v neděli ve 14:00

Hlavně díky němu Východočeši do další části sezony vstupují z pátého místa. Boháč předváděl skvělé výkony, naposledy vynuloval Karvinou (2:0) a bránu na podzim „zavřel“ dohromady pětkrát. V této statistice je druhý za Ondřejem Kolářem ze Slavie.



V přípravě si stihl zachytat jen jednou, a to pouze v modelovém utkání kompletního pardubického kádru, protože kolem jediného přáteláku proti Mladé Boleslavi (1:4) probíhala jednání o Boháčově možném zmíněném přestupu do Edenu. I proto je rád, že už konečně půjde o ligové body.

„Většině fotbalistů vyhovuje, že příprava je takhle krátká, protože pak není moc dlouhý pobyt na umělé trávě. Moc se těšíme, čeká nás dlouhé dvacetizápasové jaro,“ vyhlíží Boháč.

Než však přijde skutečné jaro a příjemnější teploty, budou si hráči muset vytrpět. Obzvlášť potom brankáři, Praha na neděli hlásí minus pět stupňů Celsia.

„Je to těžké, musíte mít na sobě spoustu oblečení. Není to ideální, už během přípravy jsem zjistil, že mám raději teplo,“ směje se Boháč.

Dalším ze skvadry ligového nováčka, kdo se musí vyrovnávat s nepříjemnými teplotami, jsou Brazilci Ewerton a Cadu. Z domova jsou pochopitelně zvyklí úplně na něco jiného.

„Hrát v zimním počasí je velmi obtížné, ale pro všechny stejné. Musíme se s tím vyrovnat,“ přijímá Cadu, jenž se po svém loňském příchodu do Pardubic bezproblémově začlenil do místního klubu. Zimní pauzu strávil s rodinou na jihoamerickém kontinentu. „Jsem rád, že jsem s nejbližšími mohl strávit Vánoce. Do Brazílie je to kus cesty, rád bych s nimi byl ještě delší čas. Přivezl jsem dresy a další klubové suvenýry,“ říká.

Do nedělního zápasu by Pardubice měly nastoupit bez větších zdravotních potíží. Součástí týmu bude i obránce Michal Surzyn, jenž včera s Východočechy podepsal nový kontrakt do června 2024 a po uplatnění opce se definitivně stává hráčem FK Pardubice. Klub taktéž usiluje o podpis s Emilem Tischlerem.