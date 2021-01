První přípravný zápas bez Boháče. Ten se však se Slavií nedohodl a zůstává

„V klubu jsme si to probrali a rozhodli jsme se, že na podmínky Slavie nepřistoupíme,“ řekl sportovní ředitel FK Pardubice Vít zavřel pro iSport.cz. Od Slavie původně na stole ležela nabídka na půlroční hosotování.

Pro Boháče by v jeho dvaatřiceti letech tento kariérní posun byl vlastně za odměnu. Ve Slavii by dostal mnohonásobně lepší podmínky, na jaře by asi oslavil mistrovský titul a minimálně jednou absolvoval dvojutkání Evropské ligy, ve kterém v únoru na Slavii čeká Leicester City. Nic z toho se ale nekoná, Boháč zůstává v Pardubicích. „S Markem jsme se domluvili na prodloužení smlouvy,“ uvedl Zavřel.

Boháč se však kvůli jednání s Pražany zatím s Pardubicemi nezapojil do příparvy, která je dost jiná, než byli Východočeši zvyklí v minulých letech. Mezi úvodním srazem, který se konal v neděli, a prvním ostrým zápasem v lize (17. ledna s Budějovicemi od 14 hodin v Ďolíčku) je čekají jen dva přípravné duely. První z nich navíc už dnes taktéž ve dvě hodiny odpoledne v Mladé Boleslavi.

„Na utkání vezeme sedmnáct hráčů a všichni dostanou prostor,“ řekl pardubický trenér Jiří Krejčí s tím, že místo Boháče bude chytat Jiří Letáček, jenž se už v minulosti prezentoval parádními výkony ve druhé lize.

A nebude to jen on, kdo v dnešním duelu bude pod Krejčího drobnohledem. Rázného kouče zajímá také výkon Dominika Kostky, čtyřiadvacetiletého záložníka, jenž do Pardubic přichází na testy jako volný hráč. Na podzim hrál za béčko Slovácka a na kontě má také dva starty v první lize za Bohemians.

V pardubickém dresu nastoupí i Ladislav Mužík, který se na podzim blýskl sedmi góly za druholigovou Chrudim.

„Láďa nemá co ztratit. Buďto uspěje u nás, nebo se vrátí zpět do Chrudimi, kde bude pravidelně nastupovat v základní sestavě,“ uvedl ve fanouškovském podcastu Hovory z Vinice sportovní ředitel klubu Vít Zavřel. Do přípravy na jarní část nejvyšší soutěže se s Pardubicemi zapojili také uzdravení Michal Hlavatý, Pavel Černý, Filip Čihák, Matěj Vít a Vojtěch Sychra. Pod Vinicí zatím netrénují pouze Brazilci Cadu a Ewerton, kteří na svátky zamířili domů a dostali od klubu delší volno.