Pátí po podzimu? Fantazie, říká trenér pardubických fotbalistů Novotný

8:28

Podle trenéra Jaroslava Novotného by před sezonou opravdu málokoho napadlo, že fotbalisté Pardubic coby prvoligový nováček zakončí podzimní část na pátém místě se 22 body. Východočeši před Štědrým dnem zvítězili v Karviné 2:0 a bodově se dotáhli na čtvrtou Olomouc. „Určitě je to fantastické právě z toho důvodu, že jsme nováček. Myslím si, že jsme si to výkony zasloužili,“ řekl Novotný, který vede mužstvo spolu s Jiřím Krejčím.