Přípravu se Spartou rozhodl pro České Budějovice v závěru Mršič

Oba celky sehrály tři třetiny po 40 minutách. „Chtěli jsme, aby všichni hráči odehráli alespoň 60 minut, protože v dnešní době nevíme, co nás na jaře čeká,“ vysvětlil budějovický kouč David Horejš.

V černobílém dresu od začátku nastoupili dva nováčci. Plzeňský host Marko Alvir naskočil pod hrotem, testovaný stoper Jonathan Simba zaujal místo vedle Martina Králika.

Od úvodu se hrálo ve velmi slušném tempu. Dynamo se prezentovalo odvážně a hrozilo z brejků. Větší možnosti však měli domácí. Už zkraje utkání mohl potrestat zaváhání brankáře Jaroslava Drobného v rozehrávce Tomáš Wiesner, ale prázdnou branku minul. Budějovický gólman musel zasahovat i po zakončení Lukáše Juliše, kdy míč reflexivně vyrazil.

V závěru první třetiny měl vedoucí branku na noze Ladislav Krejčí starší, který ale po přesném pasu Alexandra Vindheima z malého vápna přestřelil. Florina Nitu mezi třemi tyčemi sparťanské branky nejčastěji zaměstnával aktivní Lukáš Jánošík, ale rumunský gólman si vždy poradil.

Premiéru v černobílém dresu s kapitánskou páskou na ruce si mohl brankou zpříjemnit novic Alvir. Zkraje druhé třetiny se šikovně proháčkoval proti přesile a jeho střela skončila na tyčce. Prostřední část byla na šance skromnější, přesto byli Pražané blízko vedení. Po přísně nařízené penaltě mohl otevřít skóre Libor Kozák, ale brankář Vojtěch Vorel jeho nepovedený pokutový kop zlikvidoval.

Gólově se tentokrát neprosadil ani hrdina posledního ligového utkání Patrik Brandner. Jeho sólový únik brankář Milan Heča ve spolupráci s obráncem Davidem Lischkou zlikvidoval.

Poslední třetina duelu už byla ovlivněná velkým počtem střídání. Skvělý zákrok však musel vytáhnout Vorel při tečovaném pokusu Filipa Šilharta, kdy uchránil Dynamo od inkasované branky. Rozhodnutí nabídla až 118. minuta, kdy Matej Mršič předvedl rychlou kličku a přesnou střelu, která znamenala vítěznou trefu.

„Výhra nás těší. Sehráli jsme dobré utkání, poprvé jsme byli na přírodní trávě. Ukázali jsme pasáže, které se nám hodně líbily,“ chválil si Horejš.

Po premiéře Jonathana Simby trenéři nevěděli, zda to nebyl zároveň i jeho poslední duel v klubu. „Musíme se rozhodnout, jestli si ho tu necháme. V tuhle chvíli by nám asi nepomohl, ale do budoucna by mohl mít perspektivu,“ přemítal.

Naopak plzeňská posila Marko Alvir se jevila velmi dobře. „Hrál s velkou chutí. Mohl dát i branku. Předvedl, že naší ofenzivě pomůže,“ tvrdil Horejš.

Jihočeši se opět ukázali s vysokým napadáním, které jim přineslo hodně získaných míčů. „Sparta chtěla hrát, takže jí vysoký presink dělal problémy. Je to náš styl hry, kterým se chceme prezentovat,“ potvrdil kouč.

Jarní část první ligy zahájí Dynamo v neděli na hřišti Pardubic. Horejš věří, že do té doby ještě jeho tým získá nějakou posilu. „Hráči na trhu nejsou, ale sháníme,“ ujistil.