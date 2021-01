Každá série jednou končí, vzkazuje budějovický Javorek do Pardubic

Jaro přináší pro budějovický tým řadu otázek. Jak si poradí s odchody ofenzivních opor Micka van Burena, Pavla Šulce a Lukáše Matějky? Dostane se Horejšův tým do středu tabulky, nebo ho čeká boj o záchranu? A neodehrají poslední půlrok zkušení veteráni Jaroslav Drobný, nebo Jiří Kladrubský?



Jedno je jasné už nyní. Začátek bude velmi důležitý. Venku Pardubice, doma dohrávka s Příbramí, doma Teplice a venku Slovácko. To je lednový program budějovického týmu.

Výrazný bodový zisk by znamenal posun v tabulce vpřed a klid do dalších zápasů. Opak by přinesl záchranářské starosti. „První čtyři zápasy hodně napoví. Musíme to zvládnout,“ velí Petr Javorek.

Zkušený středopolař podepsal s klubem novou roční smlouvu. „Zveřejnilo se to teď, ale podepsal jsem ji už před Vánoci. V mém věku jsem rád, že si prodloužím ligovou kariéru,“ těší 34letého záložníka.

Start zimní přípravy fotbalistů Českých Budějovic.

Na jeho místo se tlačí jediná zimní posila Marko Alvir, Javorek však může nastupovat ve středu zálohy i pod ním. Budějovičtí trenéři naopak nemají moc na výběr na křídlech. Rozhodnout se musí, jestli pro úvod jara vsadí v brance na Jaroslava Drobného, nebo dají prostor stále se lepšícímu Vojtěchu Vorlovi.

Při tvorbě sestavy sehraje roli ještě jeden faktor. Testování na covid může prakticky kdykoli změnit plány, už na startu přípravy takto vyřadilo slovenské duo Karol Mészáros - Lukáš Skovajsa.

Generálka zvedla sebevědomí

Jihočechy na ligu dobře naladilo jediné přípravné utkání. I když Dynamo hrálo se Spartou netradičně na tři třetiny, tak triumf 1:0 nad předním českým klubem povzbudí. „Je to jen příprava, ale potvrdili jsme si, že můžeme porazit každého,“ chválí si Javorek.

Oba celky v zápase zahazovaly šance. Střílení branek Budějovicím na podzim mnohdy dělalo problémy. Teď si navíc musí poradit bez opor. „Zůstal nám nejlepší střelec Patrik Brandner, který je produktivní, a věříme, že mu forma vydrží. A snad se k němu přidají i další. Já jsem dal na podzim dva góly, to je na mě nadprůměr. Na jaře bych to chtěl zopakovat,“ přeje si Javorek.

Pardubice budou na úvod jara nepříjemným soupeřem. Ve svém pražském azylu ještě neprohrály a jako nováček jsou na skvělé páté příčce. „Každá série jednou končí. Jdeme na Pardubice s respektem, ale chceme vyhrát,“ uzavírá Javorek.