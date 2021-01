Budějovičtí fotbalisté přišli o útočné hrozby. Velké oslabení, říká kouč

„Je to pro nás velké oslabení. Odešli dva klíčoví členové základní sestavy, kteří výrazně stáli za naším zlepšením v průběhu podzimu. Ale nedá se nic dělat, musí je nahradit jiní hráči,“ přiznává trenér David Horejš.

Otázka zní: Kteří? Na pondělním prvním tréninku zimní přípravy se z nováčků objevil jen obránce z dorostu Michal Němeček a další zadák – testovaný stoper Jonathan Simba z Konžské demokratické republiky. „Přišly nám na něj dobré reference a uvidíme, jak se bude jevit. Po jednom tréninku je na hodnocení brzy. Pro něj je smůla, že hrajeme jen jedno přípravné utkání, takže uvidíme, jestli vůbec dostane šanci v zápase,“ připouští hlavní kouč.

Černobílí musí posílit hlavně v ofenzivě. „Snažíme se, ale je to těžké. Liga začíná brzy a každý chce mít silný a početný kádr, protože nás čeká hodně zápasů. Potřebujeme hráče do ofenzivy, kteří by zapadli do systému naší hry,“ zdůrazňuje. Částečně se jako posila dá počítat návrat útočníka Davida Ledeckého, který byl na podzim třikrát zraněný. „Jeho herní výpadek byl dlouhý a uvidíme, v jaké se vrátí formě,“ pokračuje Horejš.

Úvodního srazu se nezúčastnili slovenští hráči Lukáš Skovajsa a Karol Mészáros, kteří byli pozitivně testováni na covid. Chyběl i fyzioterapeut Martin Held, jenž u týmu skončil. „Věděli jsme o tom dopředu, Martin šel jiným směrem. Hledáme za něj náhradu, protože je to důležitá pozice,“ tvrdí.

Umělou trávu tréninkového centra na Složišti na úvod několikrát zblízka otestoval i 41letý veterán Jaroslav Drobný. Pro zkušeného gólmana může jít o poslední půlrok kariéry, pro jeho nadějnou náhradu Vojtěcha Vorla se tak chystá víc prostoru.

„Na jaře chytat bude, protože do budoucna by měl po Jardovi převzít pozici jedničky,“ opakuje Horejš. Kádr definitivně opustil brankář Jindřich Staněk, na kterého Plzeň uplatnila opci na přestup.

První trénink roku 2021 zakončili fotbalisté Dynama modelovým utkáním na zmenšeném hřišti, které se hrálo na třetiny. Když v závěru platil nerozhodný stav 2:2, zahlásil asistent trenéra a současně i rozhodčí Jiří Kohout klasické: „Kdo dá gól, vyhrál.“ Brzy se míče chopil Patrik Brandner, který nekompromisní střelou rozhodl duel a oslavil tím své včerejší 27. narozeniny. „To je rozhovor, jako kdyby to byl Lewandowski,“ glosoval při čekání na svého spoluhráče Petr Javorek.

S pěti góly nejlepší střelec budějovického podzimu si uvědomuje, že vstup do jarní části bude pro tým velmi důležitý. Ze 13. místa je totiž blízko do středu tabulky, ale také dolů na sestupové pozice. „Jaro bude náročné a hned v úvodu máme slabší soupeře. Tyto zápasy rozhodnou, jestli se dostaneme do horní poloviny tabulky, nebo se budeme plácat dole,“ ví Brandner.

Ligové týmy letos čeká rekordně krátká pauza. Už příští neděli se Budějovice představí v pražském Ďolíčku, kde hrají své domácí zápasy Pardubice. „Bude to úplně něco jiného. Kluci už od 28. prosince plní individuální plány, kondici určitě neztratili. Za dvanáct dní už hrajeme mistrovské utkání a příští týden už pojedeme v zápasovém rytmu,“ hlásí kouč Horejš.

Zejména hráčům ale zkrácená zimní dřina nevadí. „Naopak. Budeme mít víc tréninků s míčem a nevypadneme z herního rytmu,“ těší Brandnera.

Jediný přípravný duel sehraje Dynamo v neděli na pražském Strahově proti Spartě. Budějovičtí si tak připomenou podzimní triumf na Letné, kde zvítězili po 27 letech. Výhru 4:2 podtrhl Brandner dvěma góly. „Na to se nedá zapomenout. Teď to bude jen přátelák na Strahově. Hlavně aby se nikdo nezranil a dobře jsme se připravili na jaro,“ velí útočník.