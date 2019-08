Hněv v Opavě. Sudí prchali, zaskočený Csaplár reagoval: Míra zla je šílená

„Viděli jsme hodně fotbalové kvality, ale jsem zaskočený...“ vykládal zlínský trenér Josef Csaplár. „Těžce snáším takovou spoustu zla, nenávisti. To se mi nelíbilo. To je divné. Dobře. Fandím. Jsem nespokojený. Stane se to, tamto. Ale ta míra zla je šílená.“

Na asistenta rozhodčího Jakuba Šimáčka po třetím gólu, už v o šest minut nastaveném čase, fandové házeli kelímky od piva. Hlavní sudí Pavel Rejžek upozornil pořadatele, aby zjednali klid, a dal pokyn ke hře.

Leč zloba nesoucí se z hlediště nepominula. Na asistenta letěly další kelímky. Stadionem se nesly vulgární výrazy. Načež Rejžek asi o dvě minuty dříve, než původně plánoval, zápas ukončil. A s kolegy rychle prchl do kabiny.

„Podle zápisu se utkání dohrálo, ale nyní bude na disciplinární komisi, jak k situaci přistoupí,“ řekl vedoucí opavského mužstva a technický ředitel Jaroslav Rovňan.

Opavští naznačili, že se už poněkolikáté cítí poškozeni některými verdikty rozhodčích.

Diváky hodně rozlítilo vyloučení opavského Pavla Zavadila v 89. minutě, kdy dostal dvě žluté karty. Obě za řeči. Spoluhráči i zlínští fotbalisté museli rozlobeného Zavadila, jemuž se nelíbil předešlý výrok sudího, držet, aby znovu nevyrazil za Rejžkem.

„Je to trochu smutné, protože to úplně do fotbalu nepatří. Ty emoce vyletěly až moc. Třeba u Pavla Zavadila... Je to zkušený hráč a až takhle se nechá vytočit... Ta červená karta pro něj, bohužel, i když si ho jako fotbalisty vážím, byla oprávněná,“ řekl zlínský útočník Tomáš Poznar.

„V každém zápase jsou emoce, v každém týmu jsou typy hráčů, kteří nechtějí prohrávat, nemají rádi porážky. Ale musíme se dívat sami na sebe,“ prohlásil opavský stoper Jaroslav Svozil.

Sudí Slezskému FC ve druhém utkání za sebou vyloučili hráče za řeči. V Jablonci nedohrál Jurečka, tentokrát Zavadil. Ostatně v duelu se Zlínem domácí dostali z pěti žlutých karet čtyři za řeči - Jan Žídek, René Dedič a dvakrát Pavel Zavadil.

„Tu červenou v Jablonci nechci komentovat, protože kdyby se dávaly karty za tohle, dohrávali bychom v sedmi proti sedmi,“ uvedl Svozil. „Ale tato červená... Každý víme, že Pavel emoce má, bouchne mu to a rozhodčí to vyhodnotil takto... Už to nevrátíme.“

Svozil připustil, že Opavští jsou podrážděni i proto, že se jim nedaří. Vždyť prohráli počtvrté za sebou... „Měli bychom se ale koukat sami na sebe. Řeknu to diplomaticky - někdy jsou karty vrženy a s tím nic neuděláme,“ podotkl.

„Jsou tam polofauly, které se můžou pískat, ale i nemusí. A když jsou zapískané proti nám, tak tam ta nervozita je. To se ve fotbale děje. Prohrávali jsme nula dva, chtěli jsme s tím něco udělat, ale nedařilo se nám to,“ uvedl Petr Zapalač, který dohrával coby třetí opavský kapitán v utkání. Žídek odstoupil kvůli zranění a Zavadila rozhodčí vyloučil.

Opavský trenér Ivan Kopecký cítí z mužstva, že je v některých okamžicích hry ukřivděné. „Stoprocentně. Je to vidět. Takové momenty... Nevím, jak to cítí ostatní, ale v naší hře jsou pasáže, kdy tomu tak je,“ prohlásil.

A bylo tomu tak i se Zlínem?

„Jinak by Pavel tu červenou nedostal. On je zkušený hráč. Nedokážu říct, proč tak reagoval,“ řekl Kopecký. „Nebo nevím, za co Žídek viděl kartu. Zřejmě to byla nějaká reakce na to, jestli byl, nebo nebyl roh. Bylo to hned na začátku, takže tím se dostává pod tlak. Bavíme se o tom, abychom se oprostili od negativních věcí.“

Co s tím?

„Musíme si to vyřešit interně, aby se to už neopakovalo,“ odpověděl kouč.

Opavští se však shodli, že prohráli zaslouženě, jelikož podali nejhorší výkon v sezoně.