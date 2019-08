V naší hře není agresivita a důslednost, smutnil opavský kapitán Žídek

„První poločas byl doslova hrozný. Prospali jsme ho, byli jsme pomalí, nehráli jsme vůbec po zemi. Pořád jsme jen kopali. Soupeř byl vzadu silný. Po přestávce jsme se snažili s výsledkem něco udělat, ale marně.“

Ve druhé půli jste hráli se dvěma útočníky, ale ani to nepomohlo...

Řekli jsme si, že zkusíme hrát více dopředu. Jenomže přišel brejk a krásně se trefil Podio (Zlín vedl 2:0 – pozn. red.).

Na hřišti bylo hodně emocí. Hodně jste se hádali s rozhodčím Rejžkem. V čem byl problém?

Nevím, zda to mám komentovat. Máme jasný odkop od brány, ale on pískne roh a dostanu žlutou kartu. Kdybych mu nadával... Jenže jako kapitán mám právo něco říct. Řeknu dvě slova a je zle.

Kvůli zranění jste nedohrál. Co se vám stalo?

Naskakoval jsem na centr a brankář mě sestřelil. Byla to srážka jak s kombajnem. Dál jsem hrát nemohl.

Příště hrajete v neděli v Plzni. To utkání stihnete?

Doufám, že to je opravdu jenom koňar a budu v pohodě.

Co se s Opavou stalo, že jste po prvních dvou vítězných zápasech v dalších už neuspěli?

První dvě kola jsme odehráli disciplinovaně, nebylo to fotbalové. Pak jsme začali hrát kombinačně, ale body nemáme. Za utkání se Zlínem se musíme omluvit, zvednout hlavu a jít dál.

Z ligových týmů jste nastříleli nejméně gólů a nejvíce jste jich dostali. Co s tím?

V naší hře není agresivita, důslednost. To musíme změnit. A k tomu soupeř dokáže potrestat naše chyby, zatímco my jeho ne.