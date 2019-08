Muž dvou tváří Zavadil. Proč se nestárnoucí kapitán vzteká

Sobotní zápas byl rozhodnutý, Opava ho zpackala. Chvíli před koncem prohrávala doma se Zlínem 0:2, když nejstaršího hráče fotbalové ligy chytil rapl.

Zavadil o tom ještě nemluvil, ale kdo ho zná, tuší, že to jen tak nevydýchá. Nepřekvapilo by, kdyby doma přemýšlel o konci kariéry.

Pravda, Zavadil občas bývá pořádně divoký, zvlášť když cítí nespravedlnost, ale tentokrát to přehnal. Podruhé v kariéře byl vyloučen. Za nesportovní chování.

„Kdo je na hřišti moc hodný, nic nedokáže. Rozhodně hajzlík trochu jsem,“ vyprávěl, když skončila minulá sezona. V jedenačtyřiceti letech si byl jistý, že bude minimálně další rok pokračovat.

Cítil se svěží. V Opavě měl zaručené místo v sestavě, s bezvadnou kopací technikou tvořil hru a posouval svůj vlastní rekord nejstaršího střelce v historii samostatné ligy. Přitom věk má spíš na sportovní důchod: „Když mladým stačím, tak co bych dělal na gauči?“

Obecně se dá říct, že by člověk měl s věkem spíš moudřet, u fotbalisty Zavadila to platí rovněž, ale pouze v civilu. Na hřišti se čertí stále víc. Čím starší, tím vznětlivější. „Neumím přijmout porážku. Skoro si myslím, že s přibývajícím věkem je ten pocit ještě silnější. Jsem jako pitbul,“ vyznal se v červnu.

Spoluhráči i protivníci se snaží zastavit opavského záložníka Pavla Zavadila, aby po červené kartě nepokračoval v hádce s rozhodčím Pavlem Rejžkem.

To sedí i na sobotní incident, který by si rozhodně neměli pouštět mládenci, pro něž je Zavadil fotbalovou inspirací. Připomínalo to scénku z kultovního seriálu Okresní přebor, kdy se Jirka Luňák v podání Ondřeje Vetchého ve vteřinovém amoku zbaví veškeré korektnosti a do rozhodčího nasype ty nejhrubší vulgarity. Pokud se budete dívat s dětmi, radši zvolte vypípanou verzi.

Zdá se, že také v Zavadilovi to vře. Dost možná je přesvědčený, že se Opavě ubližuje víc než jiným týmům. Že jsou na ni rozhodčí přísnější. V minulém kole musela hrát v Jablonci prakticky celý druhý poločas o deseti, protože záložník Jurečka byl vyloučen po kontroverzní druhé žluté kartě za protesty.

Pro Zavadilův sobotní výbuch omluva není a disciplinární komise jej bude řešit. Stejně jako opavské fanoušky, jejichž špatná nálada se proměnila v čirou zlost. Zlínský trenér Josef Csaplár to komentoval: „Spousta zla a nenávisti.“

Jakmile hosté vstřelili třetí gól, lidé naházeli kelímky piva na asistenta rozhodčího. Místo nastavených šesti minut se hrály jen čtyři, po nichž sudí prchali do kabiny.

Podle zápisu se utkání dohrálo. Kdyby ne, hrozila by Opavě kontumace a zavřený stadion. I tak se dá čekat mastný flastr za zanedbanou pořadatelskou službu.