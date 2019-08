Opavští fotbalisté se cítí ukřivděni a doplácejí na řečnění

Jelikož se Opavanům nedaří, prohráli už čtyřikrát za sebou, jejich frustrace stoupá... Výsledkem byly čtyři žluté karty z celkových pěti, které v minulém utkání se Zlínem (0:3) dostali za řeči. Nejzkušenější prvoligový fotbalista Pavel Zavadil po dvou žlutých kartách během několika vteřin uviděl od sudího Pavla Rejžka i červenou.

„Bavíme se o tom, abychom se od negativních věcí oprostili,“ řekl opavský trenér Ivan Kopecký. „Nesmíme se dostávat do takových situací. Rozhodnutí rozhodčích je potřeba respektovat a hrát dále.“

Už předtím v Jablonci nedohrál opavský útočník Václav Juřena, když druhou žlutou kartu dostal za řeči, načež ho sudí Adámková, byť v tomto případě hodně přísně, vyloučila. „V týdnu jsme si říkali, že pokud dostaneme karty za řeči, budeme dávat pokuty. Když to bude za faul, nevadí, ale za řeči to je problém. Jsem zvědavý, jak se k tomu teď postavíme a jak si to v týdnu vyříkáme, protože tohle by se stávat nemělo,“ uvedl opavský záložník Petr Zapalač.

Pramení hádky hráčů s rozhodčími z toho, že se mužstvu nedaří?

„Nevím, jestli to má takový vliv,“ odpověděl Ivan Kopecký. „Máme ale v zápasech pasáže, kdy reagujeme špatně. Se Zlínem přišel herně asi náš nejslabší výkon. Čekali jsme z naší strany větší agresivitu, důraz, kombinace. To utkání nám nevyšlo.“ Stoper Jaroslav Svozil připustil, že jsou podrážděni i proto, že předešlé zápasy bodově nezvládli. „Měli bychom se ale koukat sami na sebe. Řeknu to diplomaticky – někdy jsou karty vrženy a s tím nic neuděláme,“ podotkl.

Zlepšit se musíme všude, velí Svozil Obránce opavských fotbalistů Jaroslav Svozil tvrdí, že mužstvu po propadáku se Zlínem nezbývá nic jiného než se zase vzchopit. „Je začátek sezony, zápasů je ještě hodně. Máme sice nepříjemný los, hrajeme v Plzni, doma se Slavií a po reprezentační pauze jedeme do Olomouce, ale nesmíme se dívat kolem sebe. Musíme se zabývat sami sebou, psychicky se nakopnout,“ řekl Svozil. Předchozí výkony, byť jste prohráli, byly dobré. Proč jste najednou se Zlínem úplně selhali?

Výkony sice dobré byly, ale výsledky ne, což tým sráží. Chlácholit se tím, že si vytvoříme za zápas čtyři stoprocentní šance, když je nedáme... Vzadu nemáme ani štěstí. Balon se tam poodráží. Soupeř vystřelí, gólman ho vyrazí a hráč Zlína je tam o krok dříve než my. Nevím... Nelepí nám to v obranné ani v útočné fázi. Jste v hodně složité situaci?

Tak složité... Ta by byla, kdyby chybělo do konce ligy pět kol a my jich ztráceli dvanáct. Je začátek soutěže. Máme teď těžší soupeře, ale hrát se dá s každým. Musíme se zlepšit na každé pozici. A začít střílet góly, že?

Se Zlínem jsme dostali tři, takže ani v obraně to není nejlepší. V předešlých zápasech jsme si vypracovali nějaké šance, i když proti Zlínu jich už tolik nebylo. Potřebujeme zabrat vpředu i vzadu.

„Jsou tam polofauly, které se můžou pískat, ale i nemusejí. A když jsou zapískané proti nám, tak tam ta nervozita je,“ připustil Petr Zapalač po utkání se Zlínem. „To se ve fotbale děje. Prohrávali jsme, chtěli jsme s tím něco udělat, ale nedařilo se nám.“

Trenér Kopecký cítí, že mužstvo je v některých okamžicích hry ukřivděné. „Je to vidět. Takové momenty... Nevím, jak to vnímají ostatní, ale v naší hře tomu tak místy je,“ prohlásil.

Opavští se shodují, že jejich hře chybějí jimi vstřelené góly. Z minulých čtyř kol mají skóre 2:11!

„Na tréninku góly dáváme, šance si vytváříme, ale v zápase nám to tam nechce padnout. Můžeme hrát na nula ku nule, ale dostaneme gól v nastaveném čase první půle...“ povzdechl si Petr Zapalač.

Jak z toho ven?

„Teď si hlavně potřebujeme vše rozebrat a nastartovat se. Tak jako se Zlínem, kdy jsme prohráli zaslouženě, hrát nemůžeme. Obzvlášť před domácím publikem,“ řekl Kopecký.

Zapalač: Teď můžeme překvapit

„Jediné, co nás trochu povzbuzuje, je, že v minulé sezoně jsme na tom byli ještě hůř. Měli jsme během úvodních šesti kol jen jeden bod, i když jsme domácí zápasy hráli v Brně,“ připomněl Petr Zapalač. „Tuhle sezonu jsme rozjeli lépe, i když teď máme čtyři prohry. V dalších dvou zápasech můžeme jen překvapit.“

Záležet bude i na tom, zda se Opavští dají dohromady zdravotně. „Z toho utkání se Zlínem jsme pomlácení,“ řekl trenér Kopecký.

Už při rozcvičení si poranil lýtkový sval obránce Matěj Hrabina, místo něhož šel do zápasu Matěj Helebrand. Ten si v 73. minutě pochroumal kotník, ale po tříminutovém ošetření dohrál, jelikož domácí už nemohli střídat. A kvůli poraněnému stehennímu svalu už dříve střídal další obránce Jan Žídek.

„Doufejme, že se všichni dají do zápasu s Plzní do kupy,“ řekl Zapalač. „Budeme bez Zavoše (Zavadil dostane nejméně trest na jeden zápas za vyloučení – pozn. red.), ale jinak doufám, že nastoupíme v plné sestavě. Doktoři a maséři pro to musejí udělat maximum.“