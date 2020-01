Zahustel: Slovácko chci udržet v šestce a rozehrát se pro Spartu

„Velký zájem Slovácka byl už krátce po mojí operaci kolene, kdy jsem byl ve spojení se Šumim (sportovní ředitel Slovácka Veliče Šumulikoski). Jsem rád, že se to konečně dotáhlo a jsem tady,“ těší osmadvacetiletého Zahustela. „Dá se říct, že to bylo moje přání. Přišel jsem na vedení Sparty s tím, že bych se po zranění chtěl jít rozehrát někam na hostování, protože jsem tušil, že tam bych po zranění šanci nedostal, byl bych druhým nebo třetím pravým obráncem. Byl jsem nakonec vyslyšený.“

Z celého podzimu jste odehrál jen poločas úvodního utkání právě se Slováckem. Zavinil ten zápas vaše zranění?

Vůbec ne. Objevilo se to krátce po zápase. Už v přípravě mi koleno natékalo, po zápase jsem šel ještě radši na magnetickou rezonanci, která ukázala, že jsem měl něco s chrupavkou a potřebovalo to zásah.

Hrál jste teď ještě první přípravné utkání Sparty proti Českým Budějovicím. Nejste přece jen zklamaný, že jste se do kádru nedostal?

Opravdu to hostování beru jako správnou cestu, správné rozhodnutí. Jsem tady na půl roku, v létě se vracím do Sparty a budu bojovat o místo tam. Beru to jako nový impulz. Chci se tady rozehrát a dostat se do herní pohody po zranění. Věřím, že se mi to povede.

Ve Spartě máte dál smlouvu?

Moc se o tom asi neví, nikde se to nepsalo, ale už v létě jsem prodloužil o dva roky, takže mi smlouva končí v létě 2021.

I proto je pro vás prioritou návrat do Sparty?

Ano, budu mít ještě rok na to, prosadit se tam. Slovácko je natolik kvalitní tým, abych se pro to rozehrál.

Je možný i váš přestup do Slovácka?

Bavit se samozřejmě můžeme o všem. To by mě muselo Slovácko koupit, záleželo by na klubu.

Proč jste přípravu nezačal ve Slovácku?

Tomáš Rosický (sportovní ředitel Sparty) by mě pustil i hned, ale trenér Jílek to trošku zabrzdil, chtěl mě ještě vidět. Nešlo přitom o poločas přípravy s Budějovicemi, v tu chvíli už to bylo víceméně rozhodnuté, jen jim nevycházel počet hráčů, tak jsem to měl doplnit. Teď už jsem ve Slovácku, je to dobré.

Byli i jiní zájemci? Mohl jste zůstat i blíž Praze?

Psalo se o Teplicích, ty ve hře byly, ale stavěl jsem je až na druhou kolej, chtěl jsem, aby vyšlo Slovácko. Ještě nemáme děti, takže o to je ten přesun jednodušší. Já se sem přestěhuju, žena zůstane v Boleslavi, kde má práci. Když bude chtít a bude se jí stýskat, udělá si volno a na pár dnů za mnou přijede.

Rozhodl zájem trenéra Martina Svědíka?

Dá se to tak říct. Chtěl mě dost, hodně jsme spolu po telefonu komunikovali, řekl mi určitou svoji vizi. Líbí se mi, jak pracuje se Slováckem, jaké mají výsledky. Mají sezonu skvěle rozehranou; já jen doufám, že jim tu šestku pomůžu uhrát a v nadstavbě pak zabojujeme o nějaký super výsledek.

Znali jste se z Mladé Boleslavi, odkud pocházíte?

Ne, když tam on trénoval, já už jsem tam nehrál. Ale v Boleslavi jsem v té době ještě žil, párkrát jsme tam na sebe narazili. Ale vyloženě osobně jsme se neznali.

Do Slovácka jdete až po kondiční části přípravy, která je pod trenérem Svědíkem pověstná. Uvítal jste, že ji nemusíte zažívat?

(směje se) Slyšel jsem, že tréňa Svědík je pes na fyzičku, ale já bych se toho rozhodně nebál. A musím říct, že na Spartě jsme si taky šunky neváleli, běhali jsme dost. Kondičně jsem nic neztratil, ba právě naopak. A teď odletíme na herní soustředění, což je pro mě nejdůležitější, abych zažil styl, jak chceme hrát. Jde o pochopení systému.

Cítíte na sobě půlroční manko?

Jsem absolutně bez bolestí, ani po zátěži nic nenatéká. Na začátku přípravy jsem se cítil kondičně trošku hůř, ale s fyzičkou jsem nikdy neměl problém, a během čtrnácti dnů, kdy se trénovalo fakt fest, se cítím dobře i fyzicky.

Joel Kayamba (vpravo) z Plzně v souboji s Ondřejem Zahustelem ze Sparty.

Sobotní utkání s Uničovem jste ale sledoval jen v civilu po boku manželky.

Měl jsem ještě na Spartě v týdnu menší problém s lýtkem, sono ukázalo, že tam žádná trhlina není, bylo to vyloženě jen ze zátěže. V pátek už jsem na Spartě běhal. S trenérem jsme se dohodli, že ještě nebudu absolvovat zápas, v pondělí ale odcestuju na soustředění a budu normálně trénovat.

Znáte Uherské Hradiště a okolí?

Neznám, ale myslím, že Míša Kadlec mi dá nějaké tipy, kam tady vyrazit.

Je výhodou, že budete hrát v obraně vedle něj?

S Míšou jsme byli ve Spartě docela dlouho, známe se dobře. Byli jsme taky v kontaktu, vychvaloval mi, jak to ve Slovácku funguje. Radil mi, že jít sem je správný krok.

Spartou prošel rovněž další současný hráč Slovácka, Milan Petržela.

S ním jsem se ve Spartě o spoustu let minul, ale když byl v Plzni, hráli jsme proti sobě spoustu velkých zápasů. Ale já nejsem ten typ, že bych si pamatoval nějaké věci z dřívějška. Na hřišti jsme na sebe navíc narazili jen párkrát, co si pamatuju, na mě spíš vycházel Kovařík a Milan zase na Costu, s ním, tuším, měl i nějaké nevyřízené účty. (směje se)