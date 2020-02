Fotbalisté Slovácka v generálce uspěli, na Zlín teprve čeká

„Budeme doufat, že jsme připravení. Ale pořád je to příprava, až v lize se všechno ukáže,“ reagoval asistent kouče Michal Šmarda.

Slovácko nastoupilo v základní sestavě pouze s hráči z podzimního kádru. Všechny posily – ostřílení Zahustel, Kliment, Jurečka i mladíci Mareček a Vincour – se na hřiště dostaly až v průběhu druhé půle.

„Určitou roli sehrálo, že někteří kluci měli v nedávné době zdravotní problémy. Zároveň jsme si chtěli vyzkoušet vazby některých dvojic, trojic, něco nám to ukázalo,“ vysvětlil Šmarda. „A nikde není řečeno, že sestava musí být stejná i na ligu, na dvou třech místech se může změnit. Hrajeme za víc než týden, uvidíme, co ta doba přinese.“

Druhý poločas odehrál po potížích s kolenem také kapitán Daníček. Brzy by měli být fit i druhý brankář Porcal a záložník Kalabiška, kteří o soustředění přišli kvůli ramenům poraněným v předchozím duelu. Svalové potíže má ještě mladý útočník Vecheta.

Šestý tým ligy vstoupí do jara důležitým domácím zápasem proti sedmé Ostravě. Do Baníku má v létě po konci smlouvy ve Slovácku zamířit obránce Juroška, který proti Esbjergu nehrál. S jeho odchodem to ale podle Šmardy nesouvisí.

„Někteří hráči se zkrátka do nominace nedostali, kromě Jurošky taky Šimko a Vasiljev,“ poznamenal slovácký asistent. „Trenér na začátku přípravy jasně řekl, že hráči, u kterých se ví, že mají od léta podepsáno jinde, jsou právoplatnými členy týmu,“ zmínil Šmarda i útočníka Zajíce, který má zamířit do Mladé Boleslavi. Ten byl naopak v generálce v základní sestavě.

Zlín hledá, kdo zastoupí na hrotu zraněného Poznara

V zahraničí odehraje generálku také Fastav Zlín, na rozdíl od Slovácka ale neplánovaně a mnohem blíže. Svoji formu nevyzkouší v Opavě, nýbrž ve slovenské Nitře.

„Opava chtěla zápas posunout na neděli, což nám časově nevyhovovalo. Měli jsme štěstí, že Ostrava odřekla utkání Nitře, která nám typologicky sedí ke Karviné více,“ našel pozitivum na změně soupeře trenér Zlína Jan Kameník.

Na hřišti jedenáctého mužstva slovenské ligy však nemůže postavit nejsilnější jedenáctku. Chybět bude zejména nejlepší střelec týmu Tomáš Poznar, který bude minimálně měsíc léčit svalové zranění z posledního utkání proti Borisovu.

„Když vypadne hráč, který by měl hrát od začátku, je to vždy komplikace. Ale fotbal takové věci přináší a my si s tím musíme poradit,“ nehroutí se Kameník z absence klíčového útočníka.

Možnosti, jak autora čtyř podzimních ligových gólů na hrotu nahradit, má dvě. Šanci dostane buď guinejská posila z Jihlavy Jawo, druhou alternativou je univerzál Fantiš.

Litevský reprezentant Ikaunieks není po zranění zatím nachystaný na celý zápas. „Za týden proti Karviné už ale může zvládnout delší časový úsek,“ naznačil Kameník.

O zahajovací sestavě pro úvodní jarní kolo má jasno na většině postů. Fit už jsou Bartošák, Džafič a kapitán Jiráček, kteří si přivezli z Turecka drobné zdravotní šrámy.

Individuálně pořád trénuje španělský záložník Pedro Martínez, který ani neodletěl na soustředění. „Je mi to líto, protože to byla příležitost seznámit se se spoluhráči a pracovat na co nejrychlejším návratu na hřiště,“ řekl pro klubové stránky odchovanec Villarealu.

Jeho kreativní schopnosti by se Fastavu hodily. V posledních třech duelech dal pouze jeden gól. „Pro povzbuzení by to branku chtělo. Ve všech třech zápasech jsme k ní měli blízko,“ věří Kameník, že v Nitře se už jeho svěřenci trefí.